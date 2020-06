Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen eine „immer weitere Gängelung mit neuen und schärferen Regelungen“ im Straßenverkehr ausgesprochen. Zum Tag der Verkehrssicherheit am Samstag regte Verbandshauptgeschäftsführer Gerd Landsberg die Rücknahme strengerer Strafen an. „Die jüngste Verschärfung des Bußgeldkataloges stößt bei vielen Menschen auf völliges Unverständnis“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Samstag.

Laut neuem Bußgeldkatalog werde schon bei der erstmaligen und möglicherweise einmaligen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um innerorts 21 km/h und außerorts 26 km/h ein Fahrverbot verhängt, so Landsberg. „Man kann durchaus hinterfragen, ob es wirklich verhältnismäßig ist, wenn jemand, der vielleicht viele Jahre „punktefrei“ gefahren ist und einmalig einen solchen Verstoß begeht, schon mit einem Fahrverbot belegt wird.“

Landsberg fügte hinzu: „Ein Mehr an Verkehrssicherheit und ein Weniger an Verletzten und Toten im Straßenverkehr erreichen wir aber nicht durch immer weitere Gängelung mit neuen und schärferen Regelungen, sondern durch ein Verkehrsklima, das durch gegenseitige Rücksicht und ständige Vorsicht geprägt ist.“

Verbandsfunktionär will weniger Verkehrsschilder

Zudem forderte der Verbandsfunktionär einen Abbau des Schilderwaldes. Deutschlands Straßen seien von über 20 Millionen Verkehrsschildern gesäumt. Schon jetzt seien immer neue Schilder und immer detailliertere Bestimmungen für die Menschen kaum zu durchblicken.

Der Städte- und Gemeindebund mahnte ferner bei der geplanten Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes mehr Einfluss der Kommunen auf die Angebote von neuen Anbietern wie Uber an. „Neue digital basierte Geschäftsmodelle können helfen, die Mobilität der Menschen in der Stadt und auf dem Land zu verbessern“, sagte Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag. „Wir brauchen allerdings einen Ordnungsrahmen, der dies in der Praxis sicherstellt.“

Polizei teilt Wünsche-Video zum Straßenverkehr

Unter dem Hashtag „1000sichereWünsche“ werden in sozialen Netzwerken zum Tag der Verkehrssicherheit Beiträge geteilt, um unter anderem auf die vielen Verkehrstoten in Deutschland und das Leid das damit für Angehörige und Einsatzkräfte einhergeht, aufmerksam zu machen. Die Polizei Rheinpfalz hat auf Twitter ein emotionales Video hochgeladen, in dem sie auf den Moment aufmerksam macht, in dem Beamte der Familie von Unfallopfern nur noch den Tod mitteilen können.