Recep Tayyip Erdogan will im gespannten Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union „eine neue Seite aufschlagen“. Auch an die Adresse der USA sendet der türkische Präsident versöhnliche Signale. Der Hauptgrund für den Kurswechsel in Ankara heißt Joe Biden.

„Guter Meinungsaustausch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan“ twitterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag nach ihrer