Die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) plante offenbar Anschläge auf westliche Konsulate in Istanbul. Die türkische Polizei hat 15 Verdächtige festgenommen.

Neben Konsulaten hatte der IS offenbar auch Kirchen und Synagogen in Istanbul im Visier. Die Polizei in der türkischen Metropole nahm jetzt 15 Verdächtige fest, die vom IS-Ableger in