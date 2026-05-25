Die abgesetzte Führung der türkischen Oppositionspartei CHP ist verbittert über die westliche Zurückhaltung gegenüber Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Nass bis auf die Haut lief Özgür Özel am Ende durch die Straßen von Ankara, das Hemd durchweicht: von einem Gericht aus dem Amt als Oppositionsführer der Türkei entfernt, von der Polizei mit Brechstangen und Tränengas aus der Parteizentrale gejagt, alles innerhalb von drei Tagen.

Während in Ankara der Streit um die Opposition tobte, trat im schwedischen Helsingborg der Nato-Generalsekretär Mark Rutte vor die internationale Presse: Die Türkei werde beim Nato-Gipfel in Ankara im Juli eine „tolle Show“ liefern, versprach er. Die türkische Opposition um den inhaftierten Hoffnungsträger Ekrem Imamoglu ist verbittert – sie fühlt sich vom Westen verraten. In Ankara marschierte Özel, bisheriger Chef der Partei CHP, der stärksten politischen Kraft der Türkei, im Regen mit tausenden Anhängern zum Parlamentsgebäude, kletterte auf einen Wasserwerfer der Polizei und rief zum Widerstand auf. Viel mehr kann er vorerst nicht tun.

Die regierungstreue Justiz hatte den 51-jährigen Özel am vorigen Donnerstag für abgesetzt erklärt, weil er bei einem CHP-Parteitag vor drei Jahren mit unlauteren Mitteln ins Amt gekommen sei.

Erdogans Lieblingsgegner

Ein Gericht setzte Özels Vorgänger, den 77-jährigen Kemal Kilicdaroglu, wieder als Vorsitzenden ein. Kilicdaroglu hat in 13 Jahren an der Spitze der CHP fast jede Wahl verloren. Er ist deshalb der Lieblingsgegner von Präsident Erdogan, der die türkische Justiz kontrolliert. Kilicdaroglu rief am Wochenende die Polizei zur Hilfe, als sich Özel und seine Anhänger weigerten, die Parteizentrale der CHP zu verlassen. Die Beamten kämpften sich mit Gewalt in das zwölfstöckige Gebäude, der Barrikadenkampf wurde live im Fernsehen übertragen, die Regierungspresse berichtete vom „Chaos“ in der CHP. Damit hat Erdogan die Opposition da, wo er sie haben will. Die CHP ist gespalten und dürfte unter Kilicdaroglu einen ganz anderen Kurs einschlagen als unter Özel. Nach der Gerichtsentscheidung ging Kilicdaroglu daran, die Parteigremien mit Gefolgsleuten zu besetzen. Kilicdaroglu will laut Medien auch Imamoglu als Präsidentschaftskandidaten der CHP absetzen.

Özel fordert einen Sonderparteitag, um Kilicdaroglu wieder abwählen zu lassen. Um Kilicdaroglu zu zwingen, den Kongress anzusetzen, will Özel die CHP-Wählerbasis mobilisieren. Nach dem Ende des islamischen Opferfestes in dieser Woche werde der Kampf um den neuen Parteitag beginnen, kündigte er an: „Ab jetzt sind wir auf den Straßen und auf den Plätzen.“

Von den westlichen Verbündeten der Türkei kann Özel keine Unterstützung erwarten. Politiker aus den Nato-Staaten loben Erdogan als verlässlichen Partner in unruhigen Zeiten. Bundesaußenminister Johann Wadephul sprach vorige Woche bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Berlin von der „enormen politischen und wirtschaftlichen Bedeutung“ der Türkei. Er sei sicher, dass Erdogans Regierung ein „hervorragender Gastgeber“ des Nato-Gipfels in Ankara sein werde. Wadephuls Kritik an der Gerichtsentscheidung zur Amtsenthebung von Özel später fiel sehr zurückhaltend aus: Er sei besorgt, so Wadephul.

Erdogan profitiere von der internationalen Wetterlage, sagt Gönül Tol, vom Nahost-Institut in Washington. „Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um seine Gegner einzusperren und die populärste Oppositionspartei des Landes effektiv zu neutralisieren, als jetzt, wo der US-Präsident ihn lobt und die europäischen Regierungen wegschauen, weil sie damit beschäftigt sind, die türkische Rüstungsindustrie und ihre strategische Bedeutung zu bejubeln?“, fragte Tol im Video ihres Instituts.