Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei ihrem Besuch in der Türkei hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock einen Kurswechsel in der deutschen Politik gegenüber der Regierung in Ankara vollzogen.

Bisher war Deutschland bereit, der Türkei vieles zu verzeihen, um sie in der Flüchtlingspolitik als Torwächter für Europa zu halten und den Streit mit den EU-Staaten Griechenland