Ab sofort steht eine neue App zur Verfügung. Sie heißt „CovPass“. Mit der Anwendung kann der Impfschutz nachgewiesen werden – beispielsweise für Reisen oder für Veranstaltungen.

Wozu die „CovPass“-App?

Wer reisen, ein Restaurant aufsuchen oder eine große Kulturveranstaltung besuchen möchte, muss negativ getestet, genesen oder geimpft sein. Mit der App „CovPass“ kann der Impfschutz jetzt digital im Handy nachgewiesen werden. Die App soll in naher Zukunft so erweitert werden, dass auch negative Corona-Tests oder die Genesungsnachweise nach einer Corona-Infektion gespeichert werden können. Die Anwendung ist europaweit gültig, ihre Nutzung freiwillig und kostenfrei.

Die „CovPass“-App sollte ab dem gestrigen Donnerstag in den gängigsten App-Stores zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Wie funktioniert die Anwendung?

Geimpfte erhalten ein Impfzertifikat mit einem QR-Code vom Impfzentrum oder vom impfenden Arzt. Auch Apotheken dürfen die Zertifikate ausstellen.

Wird der QR-Code mit dem Handy gescannt, wird das Impfzertifikat im Mobiltelefon gespeichert. Folgende Daten sind enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Krankheit (gegen die geimpft wird), Impfstoff, Produkt, Hersteller, Dosennummer, Gesamtdosen, Impfdatum, Land und Aussteller des technische Zertifikates sowie die einzigartige Identifikationsnummer für das Zertifikat (kurz UVCI).

Wo erhalten Geimpfte das Zertifikat?

Generell können Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken das Corona-Impfzertifikat ausstellen. Das gilt auch für bereits Geimpfte. Wem das Vakzin in einem Impfzentrum verabreicht wurde, dem soll der QR-Code möglichst automatisch per Post zugesandt werden. Das kann dauern. Unklar blieb gestern, wann die Impfzentren in Land Rheinland-Pfalz die Zertifikate verschicken.

Ärzte und Apotheken haben die Möglichkeit, Impfnachweise nachträglich auszustellen. Allerdings ist offen, ob das in allen Apotheken möglich sein wird. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass die ersten Apotheken im Lande ab Montag bereit sein werden, digitale Impfzertifikate zu erstellen. Der Verband kann derzeit nicht abschätzen, wie viele seiner Mitglieder den Service anbieten werden. Der Verband rät, sich vor einem Apothekenbesuch unter www.mein-apothekenmanager.de zu erkundigen, welche Apotheke vor Ort den Service anbietet.

Welche Dokumente werden benötigt?

Wer sich die Impfung erst nachträglich digital nachweisen lässt, muss die Impfbescheinigung oder den Impfpass und einen amtlichen Ausweis vorlegen.

Welche Voraussetzungen muss das Handy erfüllen?

Das Smartphone muss eine Kamera haben. Ferner: Die „CovPass“-App wird unterstützt ab der Android-Version 6.0 und der iOS-Version 12.1.

Ab wann ist der QR-Code gültig?

Da der volle Corona-Impfschutz erst 14 Tage nach der letzten Impfung erreicht wird, ist der QR-Code ab dem 15. Tag nach der vollständigen Corona-Impfung gültig.

Kein Smartphone. Und jetzt?

Nicht so schlimm. Bürger können den Impfschutz weiterhin mit dem gelben Impfpass oder dem ausgedruckten Corona-Impfzertifikat nachweisen.

Gilt der gelbe Impfpass weiter?

Ja. Auch deshalb, weil in vielen Fällen auch Impfungen gegen andere Krankheiten eingetragen sind. Die „CovPass“-App ist nur eine Ergänzung.

Wer steckt hinter der neuen Anwendung?

Der digitale Impfnachweis ist im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums von den Firmen UBIRCH, IBM Deutschland, govdigital und Bechtle entwickelt worden. Das Robert-Koch-Institut ist für die Ausgestaltung der Anwendung, für Datenschutz und -sicherheit verantwortlich.

Was hat es mit der App „CovPass-Check“ auf sich?

Mit dieser Anwendung kann der in der „CovPass“-App hinterlegte Impfnachweis geprüft werden. Beispielsweise, wenn ein geimpfter Bürger in einem Restaurant dem Wirt seinen digitalen Impfstatus mit der „CovPass“-App vorzeigt. Diese Anwendung könnte also beispielsweise für Restaurantbetreiber interessant sein oder jene, die an Flughäfen den Impfstatus von Reisenden prüfen.

Was wird bei der Überprüfung des QR-Codes angezeigt?

Wird der QR-Code des Geimpften mit der „CovPass“-Check-App gescannt, sind nur diese Informationen zu sehen: Impfstatus, Name, Vorname und Geburtsdatum der geimpften Person.

Und was ist mit der Corona-Warn-App?

Auch die bietet die Möglichkeit an, Impfzertifikate hinzuzufügen und negative Tests zu registrieren. Auch sie zeigt erst 14 Tage nach der letzten Impfung den vollen Impfschutz an.

Impfzertifikat bald auch in der Luca-App?

Die Betreiber der Luca-App wollen Mitte Juni das Impfzertifikat in ihre Anwendung integrieren. Negative Tests können bereits jetzt schon hinterlegt werden von Testzentren, die an Luca angebunden sind. Die Luca-Anwendung wird in Rheinland-Pfalz wie in zahlreichen anderen Bundesländern zur digitalen Kontaktnachverfolgung eingesetzt.

Ist ein zentrales Impfregister geplant?

Nein. Werden das Impfzertifikat und der digitale Impfnachweis erstellt, werden keine Daten zentral gespeichert. Die Speicherung erfolgt lokal auf dem Smartphone. Nutzer können selbst entscheiden, ob und wann diese Daten gelöscht werden. Allerdings erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag, er plädiere seit langem für die Einrichtung eines zentralen Impfregisters.

Quellen: Robert-Koch-Institut, Luca-Initiative, Bundesgesundheitsminister Spahn, Landesregierung Rheinland-Pfalz.