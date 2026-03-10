Es sei ein großes Problem, dass Schulen nicht angemessen gegen sexuell auffällig gewordene Lehrkräfte vorginen, sagt die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus.

Der Zustand an den Schulen in Rheinland-Pfalz war und ist eines der großen Themen in diesem Wahlkampf. Einen besonderen Blick auf dieses Thema hat Kerstin Claus. Offizieller Titel: Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz: die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Claus bereist ab diesem Mittwoch Rheinland-Pfalz und legt dabei einen Fokus auf die Schulen. RHEINPFALZ-Korrespondent Thomas Block in Berlin konnte vorab mit ihr sprechen.

Frau Claus, wer sind die häufigsten Täter, wenn es um Gewalt an Schulen geht?

Zum einen sind das die Schülerinnen und Schüler untereinander, die sich gegenseitig Gewalt antun. Da geht es um Mobbing, um physische Gewalt, um das Abziehen von Jacken, Schuhe und Ähnlichem, aber auch um sexualisiertes Verhalten oder Übergriffe. Zudem setzt sich Gewalt auch massiv im digitalen Raum fort. Zum anderen gibt es natürlich auch Fälle, in denen die Gefahr von den Erwachsenen an der Schule ausgeht. Ich gehe davon aus, dass fast jede Schule in Rheinland-Pfalz schon einmal mit sexualisierten Übergriffen von Lehrkräften auf Schülerinnen und Schüler zu tun gehabt hat.

Woran liegt das?

Sexueller Missbrauch findet überall statt, wo Erwachsene ihre Machtposition gegenüber Jugendlichen ausnutzen können. Heißt, sexuelle Ausbeutung insbesondere von jungen Mädchen ist auch bei uns tagtägliche Realität. Dafür braucht es kein Täternetzwerk wie bei Jeffrey Epstein, sondern oft nur eine Person, die in Schule, im Verein oder anderswo Grenzen überschreitet. Mich ärgert, wie oft solche Fälle verharmlost werden. Wie schnell die Verantwortung bei den Betroffenen gesucht wird. Es gibt keine beiderseitige Zustimmung, wenn sich eine Lehrkraft einer Schülerin oder einem Schüler nähert. Egal, ob 14, 16 oder 18 Jahre alt, hier herrscht ein strukturelles Machtgefälle, das missbräuchlich ausgenutzt wird. Rechtlich ist klar: Sexuelle Kontakte zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sind verboten, solange ein Schutzbefohlenen-Verhältnis besteht.

Was fordern Sie?

Es ist nie okay, wenn deutlich ältere Erwachsene gezielt sexuelle Kontakte zu Minderjährigen suchen. Das ist sexuelle Ausbeutung – ein schwerer Eingriff in die Selbstbestimmung junger Menschen, die noch nicht gelernt haben, ihre Grenzen durchzusetzen. Mir ist es wichtig, dass wir Taten, die auf sexuelle Ausbeutung von jungen Menschen abzielen, strafrechtlich besser erfassen. Wer Minderjährige sexuell ausbeutet, muss strafrechtlich belangt werden – auch ohne Anzeige der Opfer. Der Schutz junger Menschen geht vor, nicht die Loyalität unter Erwachsenen.

Wieso wird das vielerorts nicht als Problem erkannt?

Bei sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen fehlt uns der Kompass. Wir sind gesellschaftlich klar, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Wir sind auch sehr klar, wenn es um sexuelle Gewalt unter Erwachsenen geht. Aber wir sind nicht so klar, wenn es um die sexuelle Gewalt an Jugendlichen geht. Da heißt es bis heute oft: Das ging doch alles von der Schülerin aus, die war schon sehr reif für ihr Alter, die wollte den Lehrer verführen. In der Konsequenz bedeutet das, dass wir Jugendliche allein in die Verantwortung nehmen, statt Täterstrategien zu erkennen. Wir schützen Jugendliche zu wenig.

In Baden-Württemberg hat es jetzt eine breite Diskussion gegeben, weil der dortige CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel als damals 29-Jähriger sexualisierend von Schülerinnen gesprochen hat.

Ich gehe davon aus, dass Manuel Hagel kein Einzel-, sondern leider der Normalfall ist. Erschreckend finde ich den Umgang mit den Äußerungen. Gesellschaftlich wurde mehr oder weniger offen gefragt, ob die unangemessene Sexualisierung einer Schülerin wirklich so schlimm ist. Ja, ist sie, weil sie Konstellationen relativiert, in denen es zu Missbrauch kommen kann. Jetzt von einer Schmutzkampagne zu sprechen, lenkt vom Kern der Sache ab: Wir haben da gesellschaftlich einen blinden Fleck. Wir müssen hinschauen und eindeutig unangemessenes Verhalten als solches benennen. Aus meiner Perspektive reproduzieren wir ansonsten Muster, die letztlich die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen salonfähig machen.

In einer Schule in Erfurt wurde ein Lehrer wegen sexueller Gewalt in 69 Fällen schuldig gesprochen. Wäre das ohne diesen blinden Fleck möglich gewesen?

Der Fall in Erfurt zeigt erschreckend deutlich: Wir akzeptieren zu viel, wir sehen zu wenig hin und wir schaffen es nicht, Jugendlichen die Scham zu nehmen, wenn sie sich aus der Abhängigkeit befreien wollen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass niemand etwas von den Fällen mitbekommen, etwas geahnt hat. Aber weder sind andere Lehrkräfte eingeschritten, noch gab es funktionierende Meldemöglichkeiten für Mitschülerinnen oder -schüler. Sexuelle Gewalt passiert nicht einfach so, ihr geht eine Grenzverschiebung voraus. Täter und Täterinnen merken genau, wie weit sie gehen können. Sie sind hochmanipulativ. Das macht sie so erfolgreich und verhindert immer wieder auch das Einschreiten von Erwachsenen. Hier müssen wir dazu lernen, Kompetenzen aufbauen. Deshalb braucht es flächendeckend in Deutschland verpflichtende Schutzkonzepte, die Handlungskompetenzen der situativen Überforderung entgegensetzen.

Viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich im Stich gelassen. Wurden Sie ausreichend auf die Situationen in der Schule vorbereitet?

Es gibt in Deutschland nur ein einziges Bundesland, in dem Kinder- und Jugendschutzthemen, übrigens auch der Umgang mit sexualisierter Gewalt, verpflichtender Bestandteil der Lehramtsausbildung an Universitäten ist, und das ist Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein echter Mangel, eine solche Ausbildung im Studium macht nachweislich einen riesigen Unterschied für den Kinderschutz. Kinder- und Jugendschutzthemen sollten bundesweit Teil der Ausbildung für das Lehramt werden. Wir brauchen diesen Kompetenzaufbau.

Fordern Sie auch schärfere Gesetze?

Ich würde mir zwei Dinge wünschen. Zum einen, dass die Perspektive der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen durch Erwachsene strafrechtlich besser umfasst wird. Und dabei geht es mir um Lehrkräfte, die immer wieder sexuellen Kontakt mit Schülern und Schülerinnen suchen. Es ist in Ordnung, dass sich Jugendliche sexuell erproben dürfen. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn Lehrkräfte das systematisch ausnutzen. Das viel größere Problem liegt aber woanders.

Wo denn?

Es ist ein großes Problem, dass Schulen nicht angemessen gegen sexuell auffällig gewordene Lehrkräfte vorgehen. Es kommt immer wieder vor, dass solche Lehrkräfte versetzt werden – aber natürlich wieder an eine Schule und wegen des Datenschutzes auch ohne eine Warnung an das dortige Kollegium. Das führt dazu, dass an der neuen Schule wieder genau das Gleiche passiert. Aus dem Schuldienst entfernt werden kann nur, wer rechtskräftig verurteilt wurde, sexuelle Übergriffe an Jugendlichen sind aber oft nicht strafbar. Es ist heute nicht einmal möglich, einen Grundschuldirektor ohne dessen Einverständnis an eine Berufsschule zu versetzen. Lehrkräfte, die Schüler und Schülerinnen sexuell missbrauchen, müssen aus dem Schuldienst entfernt werden können.

Zur Person

Die frühere Journalistin Kerstin Claus (57) ist seit März 2022 Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Ihre Aufgabe: Sexuellen Kindesmissbrauch bekämpfen, Betroffene unterstützen und politische Maßnahmen in Deutschland vorantreiben.