Es ist eines der umstrittenen Themen beim Reformprozess der katholischen Kirche: das Zölibat. Die Vollversammlung des Synodalen Weges sprach sich am Freitag in Frankfurt für verheiratete Priester in der katholischen Kirche aus.

Nun kann die katholische Kirche in Deutschland ja nicht über die Aufhebung des Pflichtzölibats entscheiden. So fordert der Text mit der Überschrift „Zölibat der Priester –