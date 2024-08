Fehlstart für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim in die neue Saison. Am Samstag verlor die Mannschaft vor 10.729 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion gegen Viktoria Köln 1:2. Damit steht der SV Waldhof mit weiter null Punkten schon wieder im Tabellenkeller.

Dabei zeigten die Gastgeber wie bereits in der Vorwoche bei der 1:2-Niederlage in Ingolstadt in der ersten Halbzeit eine gute Leistung und erarbeite sich ein deutliches Chancenplus. Eine der zahlreichen