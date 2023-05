Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Rücktritt des sudanesischen Ministerpräsidenten Abdalla Hamdok droht das Land am Nil in die Diktatur zurückzufallen. Seit Oktober starben 57 Demonstranten der Demokratie-Bewegung. Am Dienstag sind neue Proteste geplant.

Dass Premierminister Abdalla Hamdok am späten Sonntagabend in Sudans Hauptstadt Khartum vor die Fernsehkameras trat und seinen Rücktritt bekannt gab, kam nicht überraschend. Zu sehr hatte