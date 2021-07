In Indien liegt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona einer Studie zufolge wohl zehnmal höher als gemeldet.

Es seien vermutlich 3,4 bis 4,7 Millionen Menschen an den Folgen einer Erkrankung mit dem Virus gestorben, heißt es in einer Studie des in den USA ansässigen Center for Global Development. Damit sei die Corona-Pandemie „die schlimmste menschliche Tragödie seit der Unabhängigkeit“. Indien hat offiziell 414.000 Corona-Todesfälle vermeldet.

Nach den Metropolen Sydney und Melbourne geht auch der australische Bundesstaat South Australia mit der Großstadt Adelaide in einen strengen Corona-Lockdown. Bürger dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen, etwa um einzukaufen oder zur Arbeit zu gehen. Insgesamt befinden sich nun fast 14 der 25 Millionen Australier im Lockdown, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete.