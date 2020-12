Junge Menschen gelten einer Erhebung zufolge zunehmend als medien- oder internetsüchtig. Aktuell hat fast ein Drittel (30,4 Prozent) der Zwölf- bis 17-Jährigen ein problematisches Mediennutzungsverhalten.

Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bedeutet das zum Beispiel, dass die Jugendlichen nicht vom Handy oder Computer lassen könnten oder sich ihre Gedanken immer wieder darum drehten. Vor fünf Jahren galt das nur für jeden fünften Jugendlichen (21,7 Prozent). Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019. Die Corona-Zeit war also nicht mit einbezogen.

Internetbezogene Störung

Auch die Anzahl der Jugendlichen, die eine internet- oder computerspielbezogene Störung haben, stieg – von 5,7 Prozent (2015) auf 7,6 Prozent (2019). Bei jungen Erwachsenen werde das Problem der Medien- und Internetsucht ebenfalls größer: 23 Prozent der 18- bis 25-Jährigen hätten ein problematisches Nutzungsverhalten. 4,1 Prozent wiesen eine computerspiel- und internetbezogene Störung auf.

„Die Droge der Zukunft“

Als von einer problematischen Mediennutzung betroffen wertet die Bundeszentrale junge Menschen, die 20 bis 29 Punkte in der sogenannten Compulsive Internet Use Scale (CIUS) erreichen. Als von einer Störung betroffen gelten Menschen mit mindestens 30 Punkten. Für die Erhebung „Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2019“ wurden zwischen April und Juni 2019 insgesamt 7000 Menschen im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren befragt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), sagte, Medien- und Internetabhängigkeit sei „quasi die Droge der Zukunft“. Junge Menschen müssten wissen, wann sie auch mal offline sein sollten. epd