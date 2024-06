Die Jugendlichen in Deutschland sind besorgter denn je – gleichzeitig haben sie ihren Optimismus nicht verloren. Das sind die Ergebnisse der Sinus-Studie, die alle vier Jahre die Lebensrealität der jungen Generation untersucht.

Eine Familie gründen, einen Beruf erlernen, ein sicheres Zuhause haben – diese Antworten nennen Jugendlichen in der aktuellen Sinus-Studie auf die Frage, was ihnen in der Zukunft wichtig ist. Studienleiter Marc Calmbach sagt, der Aspekt des Bewahrenden und Nachhaltigen sei für die Jugendlichen wichtiger geworden: „Der für die Jugend typische Hedonismus hat abgenommen. Stattdessen gibt es eine Rückkehr zur Bodenständigkeit.“

Seit 2008 stellt das Sinus-Institut mit Sitz in Heidelberg und Berlin alle vier Jahre die Frage: „Wie ticken die Jugendlichen?“ Für die aktuelle Auflage wurden 72 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren aus verschiedenen Regionen und sozialen Schichten unter anderem dazu befragt, was ihnen wichtig ist, welche Hoffnungen und Ängste sie haben und wie sie in die Zukunft blicken. Zu den Auftraggebern der Studie gehört unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung.

Vor allem der Klimawandel, die Inflation, Rassismus und Diskriminierung sowie Krieg bereiten den Jugendlichem am meisten Sorgen, heißt es in der Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Trotzdem hätten sie ihre Strategien gefunden, mit den Krisen der vergangenen Jahre umzugehen: Ein Teil der Befragten berichtet, ihnen helfe es, mit Freunden oder Familienmitgliedern über die eigenen Ängste zu sprechen oder selbst aktiv nach Informationen zu suchen. Andere versuchen, sich vor zu starker emotionaler Belastung zu schützen, indem sie es vermeiden, zu viele Nachrichten zu lesen; sie versuchen, sich mit ihren Hobbys abzulenken.

Auch wenn die Teenagerzeit für diese Generation von aufeinanderfolgenden Krisen geprägt war, geben die wenigsten Studienteilnehmer an, mit ihrem Alltag unzufrieden zu sein. Die Autoren der Studie erklären das damit, dass die Befragten „seit sie denken können“ mit Krisen leben. Daher werde ihr Optimismus nicht durch die Sehnsucht nach einer besseren Vergangenheit eingeschränkt.

Gegen Geschlechterrollen

Besonders wichtig ist den Jugendlichen laut der Studie Diversität. Viele der Befragten geben an, dass ihnen wichtig sei, sich gegen Rassismus und Diskriminierung auszusprechen. Klassische Geschlechterrollen nehmen die Jugendlichen weiterhin wahr, bewerten diese aber häufig als veraltet und lehnen in vielen Fällen Rollenzuweisungen als „Ernährer“ und „Hausfrau“ ab.

Die Schule als Lernort steht bei den Jugendlichen eher in der Kritik. Auf der einen Seite erzählen Befragte von einer positiven Klassengemeinschaft und engagierten Lehrern. Bei anderen spielen dagegen Mobbing, Versagensängste und Leistungsdruck eine Rolle. Ein großer Teil der Jugendlichen ist auch der Meinung, dass die Bildungschancen in Deutschland ungleich verteilt sind: Wer einen Migrationshintergrund oder ein geringeres Einkommen hat, habe geringere Chancen als Schüler aus wohlhabenderen Familien.

Außerhalb der Schule sehen die Jugendlichen laut der Studie durchaus die Möglichkeit, die eigene Meinung zu äußern, aber nicht unbedingt die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewegen. „Sie brauchen Gleichgesinnte, die ihnen Mut machen und mit denen sie sich gemeinsam für etwas einsetzen können“, heißt es in der Studie. Das Wahlalter auf 16 herabzusetzen, wie es bei der Europawahl der Fall ist, wird von vielen begrüßt, von einigen aber auch skeptisch gesehen. Sie sehen die Gefahr zu groß, dass ihre Altersgenossen uninformiert zur Wahl gehen, weil sie sich noch nicht genügend mit Politik beschäftigen.