Im Ausland wächst offenbar die Sorge über eine Zunahme von Populismus und Extremismus in Deutschland. Und es werden Ursachen dafür benannt.

Diese Tendenzen werden außerhalb Deutschlands als eines der größten Risiken für das Land wahrgenommen. Das geht aus der Studie „Außenblick“ hervor, die am Donnerstag in Bonn vorgestellt wurde und die auf Aussagen von mehr als 600 Deutschland-Kennern aus 37 Ländern basiert. Die Wurzeln für extremistische Tendenzen und Vorurteile werden darin vor allem auf soziale Spannungen und Sorgen wie den Verlust des Arbeitsplatzes zurückgeführt. Zwar werde Deutschland nicht als rassistisches Land wahrgenommen, sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert. „Aber es gibt einzelne Stimmen, die sagen, sie fühlen sich nicht mehr so aufgenommen wie früher.“

Kritisch ist der Blick auch bei den Themen digitale Infrastruktur und Umweltschutz. Hier sehen die Studienteilnehmer eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Deutschlands Industrie sei bislang „weder innovativ noch grün genug“. Dennoch ist das Bild Deutschlands in der Wahrnehmung vieler Befragter eng mit der Stärke der deutschen Wirtschaft verbunden. Deutschland, so die Erwartung, müsse seine Innovationen stärken und zugleich „seine Bürokratie zähmen“.

„Stabile Demokratie mit Vorbildwirkung“

Das hiesige politische System findet als „stabile Demokratie mit Vorbildwirkung“ weltweit Respekt. Vor dem Hintergrund globaler Auswüchse nationalistischer Tendenzen hebe sich Deutschland „trotz des auch hier gegebenen Drucks aus dem rechten Lager“ weiter positiv ab. Aus amerikanischer, afrikanischer und asiatischer Perspektive besteht das Bild einer Politik auf Basis robuster demokratischer Prinzipien. Tenor: „Deutschland ist ein Rechtsstaat, dem ich vertraue.“

Großen Respekt erhält Deutschland auch für die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus, mit der Politik und Gesellschaft Lehren aus der Vergangenheit gezogen hätten. Als große Leistung werden die Wiedervereinigung und die Aufnahme Geflüchteter 2015/16 wahrgenommen. Mit seiner Kolonialgeschichte habe sich Deutschland dagegen noch nicht genug auseinandergesetzt.