Wegen der Omikron-Welle verschärfen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen. Was in Rheinland-Pfalz schon gilt, soll nun bundesweit durchgesetzt werden: So reicht der Nachweis einer Zweitimpfung allein nicht mehr für den Gaststättenbesuch. Es muss zusätzlich ein Test vorgelegt werden – es sei denn, man ist geboostert.

Neben Maßnahmen zu weiteren Kontaktbeschränkungen beschlossen die Ministerpräsidenten und der Kanzler auch kürzere Quarantänezeiten. Der Grund sind befürchtete Personalengpässe wegen der schnell um sich greifenden Omikron-Variante. Die Beschlüsse im Einzelnen:

Tagesaktueller Test nötig

Was in Rheinland-Pfalz schon seit geraumer Zeit gilt, wird nun auch im gesamten Bundesgebiet Pflicht: Künftig dürfen Geimpfte und Genesene Restaurants, Cafés und Kneipen nur noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) betreten. Es gilt also die 2G-plus-Regelung. Diese soll nach Aussage der Ministerpräsidenten streng kontrolliert werden. In Kinos, Theatern und dem Einzelhandel ist dieser Test für Geimpfte und Genesene nicht nötig (2G-Regel). Wer nicht geimpft ist, hat in diesen Einrichtungen keinen Zutritt – mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs (beispielsweise Supermärkte und Apotheken).

Quarantäne mitunter kürzer

Bisher gilt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Virusvariante infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen, die nicht durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden kann. Künftig sollen diejenigen Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung (Booster) vorweisen oder frisch geimpft oder genesen sind, von der Quarantäne ausgenommen sein. Für alle übrigen enden Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen. Diese Zeit kann verkürzt werden, wenn ein Infizierter oder eine Kontaktperson nach sieben Tagen einen negativen PCR- oder einen entsprechenden zertifizierten Antigen-Schnelltest vorlegt.

Regeln für Pflegepersonal

Um die besonders gefährdeten Personen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe wirksam zu schützen, kann die Isolation für die Beschäftigten nach erfolgter Infektion nach sieben Tagen nur durch einen PCR-Test beendet werden, wenn die Betroffenen zuvor 48 Stunden frei von Symptomen waren.

Regeln für Kinder

Für Schüler sowie Kinder in Kitas kann die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest beendet werden. Ausnahmen von der Quarantäne sind möglich bei bestehendem hohen Schutzniveau, etwa wenn täglich getestet wird und Masken getragen werden.

Am besten FFP2-Maske

In geschlossenen Räumen und beim Zusammentreffen mit anderen Personen sollen FFP2-Masken getragen werden. „Dringend empfohlen“ wird dieser Maskentyp beim Einkaufen und bei der Nutzung von Bussen und Bahnen. Es bleibt bei der Regel, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur mit maximal zehn Personen erlaubt sind. Für nicht geimpfte und nicht genesene Personen gilt weiterhin: Es dürfen sich lediglich die Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres sind jeweils ausgenommen.

Pflicht zum Homeoffice

Bund und Länder weisen auf die bestehende Verpflichtung zum Homeoffice hin. Sie rufen Arbeitgeber und Beschäftigte auf, das Homeoffice verstärkt zu nutzen.