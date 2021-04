Der Streit um den Bau einer Moschee in Straßburg zieht seine Kreise bis nach Paris. Es geht um Religion und Politik. Die Auseinandersetzung hat nun eine überraschende Wendung genommen.

Der alte Mann hat sein Rad in den Schatten der Baustelle geschoben und blickt interessiert über die hellgrauen Mauern. Lange beobachtet er einen Arbeiter, der sorgfältig einige Stahlträger am Ausleger eines Krans festzurrt. Auf die Frage, ob auch er die Eyyub-Sultan-Moschee besuchen werde, wenn sie fertig gebaut ist, streicht er sich kurz über seine grauen Bartstoppeln und schüttelt den Kopf. „Das ist die Moschee der Türken“, sagt der alte Mann, er aber sei Marokkaner. Mehr Fragen will er nicht beantworten.

Natürlich gehe es ihnen nicht um Politik, würden die Verantwortlichen für den Moschee-Neubau widersprechen. Ziel sei es allein, den Glauben zu fördern, versichern sie bei jeder Gelegenheit. Doch viele französische Politiker vermuten, dass vor allem die Türkei versucht, über die Arbeit in den Moscheen Einfluss auf die Muslime zu nehmen. Und so ist um das Gotteshaus in Straßburg ein großer Streit entbrannt. Die Heftigkeit hat aber nicht nur mit der enormen Größe zu tun. 2500 Gläubige sollen in dem 30-Millionen-Euro-Projekt ihr Gebet verrichten. Nach den Worten der federführenden muslimischen Organisation Milli Görüs wird es die größte Moschee Europas.

Ein entscheidender Grund für den aggressiven Verlauf der Diskussion ist der Wahlkampf ums Präsidentenamt Amtsinhaber Emmanuel Macron befindet sich im Umfragetief und versucht inzwischen offen, Wählerstimmen im rechten politischen Spektrum zu sammeln. Dort punktet bisher seine größte Konkurrentin, die extrem-rechte Marine Le Pen, mit Tiraden gegen Einwanderer und anti-muslimischen Attacken.

Beide sehen nun die Chance, ihr Profil als Verteidiger der Republik zu schärfen und stürzen sich auf die grüne Straßburger Bürgermeistern Jeanne Barseghian, unter deren Ägide die Stadt dem Moscheebau einen Zuschuss von 2,5 Millionen Euro genehmigen wollte. Marlène Schiappa, in Paris zuständig für Staatsbürgerschaft, schleuderte den Grünen entgegen, immer „offener mit den Ideen der radikalen Islamisten zu flirten“. Die Grünen haben deswegen Anzeige wegen Verleumdung erstattet. Sie betonen, sich an die Gesetzeslage im Elsass gehalten zu haben.

Moscheebau-Verantwortliche widersprechen

Doch das Geld wird nun nicht fließen, die Organisatoren des Projekts haben ihren Antrag auf eine Unterstützung durch die Stadt überraschend zurückgezogen. Die Bürgermeisterin informierte die Straßburger in einem offenen Brief darüber. Dessen ungewöhnliche Länge lässt die Vehemenz erahnen, mit der um die Millionensubvention gestritten worden ist.

Die Verantwortlichen des Moscheebaus von der Organisation Milli Görüs geben sich unschuldig und sprechen von Missverständnissen und bösen Unterstellungen von Seiten der Politik. Tatsache ist, dass solche Zuschüsse für Gotteshäuser in anderen Teilen Frankreichs nicht vorgesehen sind. Das ist in Elsass anders, weil dort die Förderung von Kirchen durch den Staat möglich ist – ein Relikt der Zeit, als das Elsass zum deutschen Kaiserreich gehörte. Moscheen sind zwar in den Regelungen nicht genannt, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass islamische Gemeinden sich zurecht politisch benachteiligt sähen, sollten sie die Förderung nicht bekommen. Daher sah die Straßburger Bürgermeisterin zunächst auch gar keinen Spielraum, den Subventionsantrag abzulehnen.

Antidemokratisch eingestellt?

In Deutschland wurde Milli Görüs wiederholt vom Verfassungsschutz beobachtet und steht unter dem Verdacht, die liberale Demokratie abzulehnen. Wenig erstaunlich ist es, dass auf der anderen Straßenseite der Eyyub-Sultan-Moschee die Saadet Partisi ihre Parteizentrale unterhält, der politische Arm der Milli-Görüs-Bewegung.

Milli-Görüs-Repräsentant Eyüp Sahin betont dagegen empört: Seine Organisation sei eine „französische Vereinigung, unabhängig und an keinen Staat gebunden“. Und weiter: „Im Gegensatz zu einigen, die mit dem Finger auf uns zeigen, sind wir keine politische Partei, wir verteidigen kein politisches Projekt.“ Alles sei transparent organisiert, inklusive der Finanzierung. Diese Versicherungen glauben in Straßburg allerdings nicht mehr viele.

Fabienne Keller, von 2001 bis 2008 konservative Bürgermeisterin von Straßburg, erinnert sich daran, wie der Bau der Moscheen damals von der Stadt unterstützt wurde. „Wir wollten den Islam aus den Kellern holen“, sagt sie heute. Dort herrschten oft nicht nur unhygienische Zustände, auch waren die Vorgänge in jenen Hinterhofmoscheen kaum zu kontrollieren. Das erste große Projekt war 2004 der Bau der Großen Moschee. Die Behörden konnten gestaltend eingreifen und die Geldflüsse für den Bau kontrollieren. Ähnlich sollte es auch bei der Eyyub-Sultan-Moschee laufen, die anfangs ohne öffentliche Subventionen auskommen sollte.

Notbremse war eingebaut

Erste Zweifel gab es bei der Grundsteinlegung 2017. Damals tauchte plötzlich der stellvertretende türkische Ministerpräsident Bekir Bozdag auf, von seiner Rede wurde kein Wort übersetzt. Fabienne Keller, damals Senatorin für das Département Bas-Rhin saß versteinert am Tisch und ihr dämmerte, dass diese Moschee vor allem auch ein hochpolitisches Projekt sein würde.

Angesichts der Eintrübung der politischen Großwetterlage hatte die Bürgermeisterin in Straßburg gleich zu Beginn eine Art Notbremse für die Zuschuss-Genehmigung eingebaut. Sie verlangte von Milli Görus einen transparenten Finanzierungsplan und eine schriftliche „Festlegung auf die Werte der französischen Republik“. Nun heißt es in ihrem offenen Brief, dass die Organisation nicht in der Lage sei, den Finanzierungsplan vorzulegen. Diese Aussage heizt allerdings die Spekulationen an, ob Milli Görüs vielleicht einfach nicht Willens ist, die tatsächlichen Geldströme offenzulegen.