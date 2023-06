Der Präsident der Hauptstadtregion Latium verweigert der LGBTQ-Parade „Roma Pride“ die Unterstützung. Die Organisatoren vermuten, dass die Regierung von Giorgia Meloni dahinter steckt.

Die Parade „Roma Pride“ wird seit 1994 in der italienischen Hauptstadt durchgeführt und ist weltweit eine der erfolgreichsten ihrer Art. Auch für die Parade am Samstag werden wieder Hunderttausende (nicht nur) aus der LGBTQ-Szene erwartet. In den vergangenen Jahren stand die Veranstaltung jeweils unter der Schirmherrschaft der Hauptstadtregion Latium.

Auch der neue Regionalpräsident Francesco Rocca, im Februar mit Unterstützung der Rechtskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gewählt, hatte zunächst seine Unterstützung zugesagt – und sie nun überraschend entzogen. Als Begründung führte der 57-Jährige an, dass die Organisatoren die Legalisierung der Leihmutterschaft forderten. Die Regionalregierung könne jedoch keine Veranstaltung unterstützen, bei der illegale Praktiken gutgeheißen würden, sagte Rocca. Für Mario Colamarino, den Sprecher der Parade, ist dagegen klar, dass Rocca auf eine Weisung von Melonis Regierung handelte.

Reaktionäre Familienpolitik

Den Vorwurf, politischem Druck nachgegeben zu haben, verbittet sich Regionalpräsident Rocca. Tatsächlich fordern die Organisatoren des „Roma Pride“ nicht nur die Legalisierung der Leihmutterschaft, sondern sie schießen in einem Manifest generell scharf gegen die Regierung Meloni. „Die Regierung“, heißt es unter anderem, „hat den Regenbogen-Familien und ihren Kindern den Krieg erklärt“; unter Meloni erlebe Italien die gleiche „schwarze Welle aus Konservativismus, Reaktion und Bigotterie“, wie sie auch andere Länder mit Rechtsregierungen erlebten.

Tatsächlich versucht Melonis Regierung, eine konservative und mitunter reaktionäre Familienpolitik durchzusetzen. So dürfen sich gleichgeschlechtliche Paare nicht mehr beide als Eltern ihres Kindes registrieren. Auch Leihmutterschaft wird von der Regierung derzeit zu einem Kulturkampf stilisiert, obwohl jährlich nur wenige hundert kinderlose und meist heterosexuelle Paare darauf zurückgreifen. Leihmutterschaften sollen nach dem Willen der Regierung in Italien künftig auch dann bestraft werden können, wenn sie im Ausland durchgeführt werden. Zu diesem Zweck soll die „Uterus-Vermietung“, wie die Rechtskoalition Leihmutterschaften nennt, zum „universalen Delikt“ erklärt werden, das mit Geldbußen bis zu einer Million Euro oder mit Gefängnis bis zu drei Jahren sanktioniert werden kann.

Lesen Sie auch: Für ein Reinheitsgebot der Sprache