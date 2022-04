Ein Karlsruher Imker hat wegen seines insektenfreundlich gestalteten Grundstückes Ärger mit der Stadt Karlsruhe. Die Behörden. Die Behörden verlangen von dem Mann, dass er seine Hügelbeete und Trockenmauern zurückbaut. Damit ist Marc La Fontaine nicht einverstanden

Schön, oder? Zwischen Steinen tummeln sich Wildbienen und Schmetterlinge, wohnen Blindschleichen oder Eidechsen. Ein Traum für Naturschützer – eigentlich. Und doch liegt seit geraumer Zeit ein Karlsruher Imker wegen seiner insektenfreundlichen Trockenmauern und Hochbeete im Clinch mit der Stadt Karlsruhe. Die Behörden verlangen unter Bezug auf Vorschriften des Landschaftsschutzes, dass er die vor Insekten und Kleintieren wimmelnden Anlagen entfernt. Der Imker Marc La Fontaine will die Anordnung der Stadt, von der er das Grundstück 2019 gepachtet hat, nicht hinnehmen und im Zweifelsfall vor Gericht ziehen.

Das Liegenschaftsamt hingegen sieht in den etwa einen halben Meter hohen Steinmauern und Hügelbeeten eine „illegale topographische Veränderung“, die in ihrer Dimension so nicht genehmigungsfähig sei, sagt ein Sprecher der Stadt Karlsruhe. „Das muss auf ein verträgliches Maß reduziert werden.“ Denn das Problem ist nach Worten der Behörden – involviert ist auch das Umweltamt –, dass das etwa 640 Quadratmeter große Grundstück im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier in einem Landschaftsschutzgebiet liegt. „Wenn wir da nicht einschreiten, sieht es bald überall so aus“, befürchtet der Stadtsprecher.

Die Verordnung für das Landschaftsschutzgebiet

La Fontaine empört das: „Was ich hier betreibe, ist Insektenschutz in seiner pursten Form.“ In seinem Pachtvertrag steht wörtlich: „Die Anlage von Nistgelegenheiten, Futter- und Wasserplätzen und naturnaher Kleinstlebensräume (Teich, Trockenmauer u. ä.) ist erwünscht.“ Nichts anderes habe er gemacht.

Im Vertrag steht ebenfalls, dass etwa die „Errichtung von Baulichkeiten jeder Art“ einer Genehmigung des Bauordnungsamtes und der Zustimmung des Liegenschaftsamtes bedürfen. Das sei nicht geschehen, monieren die Behörden. Sie pochen auf Rückbau und berufen sich dafür auch auf die Verordnung für das Landschaftsschutzgebiet, in dem das Pachtgrundstück liegt.

Naturschützern Hände gebunden

Für den Naturschutzbund Nabu ist die Gemengelage nicht ganz einfach. „Aus Naturschutzsicht wäre es sehr schade, wenn zurückgebaut wird“, sagt Artur Bossert, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Karlsruhe. Aber wenn die rechtliche Situation den von La Fontaine geschaffenen Biotopen entgegenstehe, seien auch Naturschützern die Hände gebunden. Der Nabu Karlsruhe könnte sich eine Ausnahmegenehmigung für das Grundstück vorstellen. Das Liegenschaftsamt will nun das Gespräch mit La Fontaine suchen.

