Wie keine andere Sicherheitsbehörde in der Welt gibt der Bundesnachrichtendienst (BND) Einblick in seine Arbeit. Der deutsche Auslandsgeheimdienst gilt als unentbehrliches Krisenfrühwarnsystem. Doch über die Kompetenzen des Dienstes wird gestritten. Dessen Ex-Chef Gerhard Schindler bezweifelt, dass der BND den heutigen Konflikten gewachsen ist.

Wie geheim ist ein Geheimdienst, wenn er seine Türen aufsperrt und den Blick in sein Innerstes freigibt? Die Folgen wären gravierend: Spione würden enttarnt, gesammeltes Wissen wäre verloren, die Sicherheit bedroht. Dennoch kann man die Arbeit einer Sicherheitsbehörde transparent machen, ohne deren Mitarbeiter zu gefährden. Der Bundesnachrichtendienst hat diesen Schritt gewagt und führt Besucher durch die unermessliche Welt der Spionage.

Es ist ein Gang durch Krisen, Kriege und Konflikte, die den Globus umspannen. In einer Ausstellung im Besucherzentrum des BND-Hauptquartiers in Berlin öffnet sich der Auslandsgeheimdienst so weit, wie sich kein anderer Geheimdienst auf der Welt traut. Es ist ein Versuch, um Vertrauen in den BND zu gewinnen. Schließlich kann sich die Zentrale in der Hauptstadt nicht verstecken. Sie ist ein riesenhafter Bau, so groß wie 36 Fußballfelder, mit 5000 Räumen und 14.000 Fenstern.

Menschen aus 400 Berufsgruppen arbeiten hier

Was geschieht dort, wie gefährlich ist die Arbeit? In der Ausstellung gibt es viele Antworten. Da hängt in einer Vitrine eine Sprengstoffjacke aus Afghanistan, die – freilich entschärft – auf den islamistischen Terror hinweist, daneben eine tragbare Flugabwehr-Rakete. Da sind Satellitenbilder von einer getarnten Raketenfabrik in Nordkorea, da hängt die Schwimmweste eines Flüchtlingskindes, da zeigen Datenströme die sekündlichen Cyberangriffe auf Wasserwerke und Ölraffinerien. Die Objekte stehen für die Krisenherde der Welt, an denen der BND Informationen beschafft.

Was die deutschen Spione liefern, wird in Berlin und zum Teil noch am alten Standort in Pullach ausgewertet. Dafür beschäftigt der BND Menschen aus 400 Berufsgruppen – vom Islamwissenschaftler über den Luft- und Raumfahrttechniker bis hin zum Geophysiker und Computer-Hacker.

Über allen Vitrinen läuft in Echtzeit das endlose Band der Nachrichten aus aller Welt. Es sind Meldungen über bedrohliche Konflikte, diplomatische Verwicklungen und krumme Geschäfte. Die Ausstellung ist somit eine Momentaufnahme, die natürlich auch die Botschaft transportieren soll, wie wichtig der BND für Deutschlands Sicherheit ist.

Das Experiment dieses Blicks durch den Türspalt einer eigentlich verschwiegenen Behörde geht auf Gerhard Schindler zurück. Er war von 2012 bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes und startete in dieser Zeit eine Transparenz-Offensive. Der Jurist aus der Eifel lud regelmäßig Journalisten zum erstaunlich offenen Gespräch ein, informierte zur Lage in Libyen und Indien, zu Drohnen und Cyberwaffen sowie zu Flüchtlingsbewegungen.

Ohne Angabe von Gründen wurde Schindler entlassen

An die Öffentlichkeit drang im Regelfall nichts. Journalisten sollten sich mithilfe des BND ein Bild von der Situation machen und darüber berichten können, aber nicht erwähnen, wie der BND ihnen dabei geholfen hat. Damit geriet der Behördenchef immer wieder in Konflikt mit dem Bundeskanzleramt, dem der BND unterstellt ist. Schindlers Entlassung durch die Bundeskanzlerin 2016 erfolgte nach Beamtenrecht ohne Angabe von Gründen.

Anlässe für diesen Schritt hatte Schindler nach Meinung seiner Kontrolleure im Kanzleramt vermutlich häufig geliefert. Einem davon ist auch in der Ausstellung im BND-Besucherzentrum ein eigener Bereich gewidmet: der Zusammenarbeit mit befreundeten Geheimdiensten, vor allem mit denen der USA. So waren im April 2015 Berichte aufgetaucht, denen zufolge der amerikanische Geheimdienst NSA den BND jahrelang für regelwidrige Überwachungsmaßnahmen gegen europäische Politiker und Unternehmen eingespannt habe, angeblich ohne Wissen des Kanzleramtes. Später kamen neue Vorwürfe hinzu, wonach der BND auch auf eigene Faust andere EU-Staaten und sogar US-Institutionen ausgeforscht hatte. Die Sicherheitspartnerschaft mit den USA war Schindler indes heilig. Stets betonte er, der BND sei „abhängig von der NSA und nicht umgekehrt“.

Das Abhören von Telefonaten im Ausland wird schwierig

Vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt macht sich Gerhard Schindler Sorgen um die deutsche Sicherheit. Vor Kurzem hat der 68-Jährige eine Streitschrift vorgelegt: „Wer hat Angst vorm BND?“ Darin fordert er mehr Mut beim Kampf gegen die Bedrohung Deutschlands und befürchtet den Abstieg des Geheimdienstes in die Drittklassigkeit, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Abhören von Telefonaten im Ausland eingeschränkt hat.

Damit könnten sich Ausländer im Ausland auf das deutsche Fernmeldegeheimnis berufen. Das Grundgesetz werde „Weltrecht“, mokiert sich Schindler. Er schreibt: „Dass sich die Betreiber einer islamistischen Propaganda-Webseite im Irak jetzt auf die Pressefreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes berufen können und deshalb einen besonderen Grundrechtsschutz genießen, ist angesichts der Gesamtproblematik nur noch eine Arabeske am Rande.“

Schindler wehrt sich auch gegen den Vorwurf, die BND-Aktivitäten seien kaum zu kontrollieren, das Gegenteil sei der Fall: Die Mitarbeiter seien besonnen und überlegt. Doch unzählige kleinteilige Regelungen würden die Eigeninitiative hemmen. Dies gehe so weit, dass BND-Spione in Afghanistan ein Fahrtenbuch führen müssten für dienstliche und private Fahrten. „In diesem Einsatzland kann man keine private Fahrten durchführen, dort ist man 24 Stunden am Tag im Dienst“, beschreibt Schindler ein besonders skurriles Beispiel.

Eine Spitze gegen Merkel darf nicht fehlen

Aus Sicht des Ex-BND-Chefs beschleunigt die Corona-Krise eine globale Entwicklung hin zu mehr Instabilität und Unsicherheit. „Die Krise wirkt wie ein Brandbeschleuniger, etwa bei der Renaissance der Idee des Nationalstaats.“ China und die USA seien aus dem Stadium des Handelskriegs heraus und betrieben jetzt „mit gezielten Propagandaaktionen und Desinformationskampagnen unter Einsatz ihrer Geheimdienste einen verdeckten ,Kalten’ Krieg“.

Eigentlich hatte Schindler eine Autobiografie geschrieben. Bei der Prüfung des Entwurfs auf mögliche Geheimhaltungsverstöße kommentierte das Kanzleramt aber zahlreiche Stellen oder strich sie ganz. Aus Schindlers Sicht fielen die geschilderten Episoden nicht mehr unter die Geheimhaltung. Er habe aber nicht gegen seinen früheren Dienstherrn klagen wollen.

Doch eine Spitze gegen Kanzlerin Merkel darf in Schindlers Buch nicht fehlen: Der Satz der Bundeskanzlerin „Wir schaffen das!“ sei in seiner Pauschalität „nicht gut“ gewesen, schreibt Schindler im Rückblick auf die Flüchtlingskrise 2015. Der Satz habe, wenn auch ungewollt, enorme Sogwirkung entfaltet.

Schindlers Nachfolger an der Spitze des BND, Bruno Kahl, wollte das Buch nicht kommentieren. Die Behörde nehme die Veröffentlichung als Debattenbeitrag zur Kenntnis.