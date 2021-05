Im monatelangen Konflikt um das Ende der Amtszeit von Haitis Präsident Jovenel Moïse ist nach dessen Darstellung ein Staatsstreich vereitelt worden. Die Sicherheitskräfte des Präsidentenpalastes hätten den Putsch und einen Mordversuch gegen ihn enttarnt.

Das sagte Moïse, der als Bananenunternehmer zu Reichtum kam, am Sonntag in einem Video über seine sozialen Netzwerke. Mehr als 20 Verschwörer, darunter der Oberste Richter des Landes, und eine hohe Funktionärin der Polizei seien festgenommen worden. Angeblich wurden laut Justizminister Rockefeller Vincent bei der siebenköpfigen Verschwörergruppe Waffen, Munition und die Antrittsrede des Richters am Obersten Gerichtshof, Yvcikel Dabresil, sichergestellt, der an die Spitze der Übergangsregierung habe treten wollen. „Es war alles gut geplant, aber armselig verübt“, betonte Vincent.

Zur gleichen Zeit kam es in der Hauptstadt Port-au-Prince zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Opposition tobt und rief zu weiteren Protesten auf.

„Demokratie ist bedroht“

Bereits seit einer Woche kommt es in dem karibischen Armenhaus immer wieder zu Demonstrationen gegen Moïse, weil sein Mandat angeblich am 7. Februar endete, er aber ein Jahr länger im Amt bleiben will. Oppositionsführer André Michel sagte, „die Demokratie ist bedroht und der Rechtsstaat in Gefahr“. Der Anwalt ist einer der größten Widersacher des konservativen Präsidenten. Er führt ein Bündnis linker Parteien an. Michel rief die Bevölkerung dazu auf, die Proteste auf der Straße aufrechtzuhalten, bis der Staatschef zurücktritt.

In Haiti dauert das Mandat des Präsidenten fünf Jahre und beginnt stets am 7. Februar. Der 52-jährige Moïse wurde am 7. Februar 2017 vereidigt. Nach seiner Auffassung hat die Amtszeit da begonnen. Die neue US-Regierung und die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stützen die Lesart der Regierung.