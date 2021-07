Mit dem Rückgang der akuten Gefahr gewinnt die Debatte über den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen des Starkregens an Schärfe. Auch wenn sich die Lage in den Hochwassergebieten entspannt, werden weiterhin Tote gefunden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich am Montag gegen Kritik gewehrt, die Bevölkerung in den überfluteten Gebieten sei nicht rechtzeitig gewarnt worden. Die Dinge in Deutschland hätten gut funktioniert, sage Seehofer bei einem Besuch in der von den Überflutungen stark betroffenen Gemeinde Bad Neuenahr. Das heiße nicht, dass man nichts verbessern könne, räumte der Minister ein. Jetzt stehe aber die Hilfe an erster Stelle. Die Aufarbeitung müsse später folgen. „Für den Katastrophenschutz ist der Bund nicht zuständig, das wird oft vergessen.“ Die harsche Kritik, die aus verschiedenen Parteien zu hören war, wies Seehofer als „Wahlkampfrhetorik“ zurück.

Seehofer dankte den Helfern vor Ort und erinnerte an die gut 600 Verletzten, die in umliegenden Krankenhäusern untergebracht seien. „Wir erleben in diesen Tagen eine unglaubliche Tragödie“, sagte Seehofer. Es werde noch lange dauern, bis diese bewältigt sei. Der Aufbau der zerstörten Gemeinden werde Milliarden Euro kosten, sagte Seehofer.

Kritik einer britischen Expertin

Armin Schuster, Präsident des Bundesamts für Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe (BBK), betonte: „Unser Warnsystem hat perfekt funktioniert“. Zwischen Mittwochmorgen und Samstagmittag seien 150 Warnmeldungen verschickt worden, darunter 16 mit der höchsten Warnstufe 1, für die die regionalen Radiosender und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ihr Programm unterbrechen müssen. Die Warnungen seien außerdem an die digitalen Warnsysteme Nina und Katwarn gegangen. Schuster: „Worauf ich keinen Einfluss habe, ist, wie vor Ort mit den Warnungen umgegangen wird.“

Die Bundesregierung musste sich am Montag viele Fragen stellen lassen, nachdem eine britische Wissenschaftlerin den Behörden „monumentales“ Systemversagen vorgeworfen hatte. Aus Sicht der Hydrologin Hannah Cloke von der englischen Universität Reading ist in Deutschland viel schiefgegangen. Klare Hinweise, die im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems EFAS bereits vier Tage vor den ersten Überschwemmungen herausgegeben worden seien, seien offenbar nicht bei der Bevölkerung angekommen, sagte sie der Zeitung „Sunday Times“.

Ein Fehler: nur digital

Die Forscherin war am Aufbau von EFAS (European Flood Awareness System, auf Deutsch: Europäisches Hochwasseraufklärungssystem) beteiligt, das nach den verheerenden Überschwemmungen an Elbe und Donau im Jahr 2002 gegründet wurde. Mithilfe meteorologischer und hydrologischer Daten sowie anhand von Computer-Modellen werden dabei Überschwemmungen und Sturzfluten vorhergesagt.

BBK-Präsident Schuster nannte es zudem einen Fehler, dass die Warnungen zunehmend digitalisiert worden seien (empfangbar etwa übers Smartphone); er sprach sich dafür aus, wieder mehr in analoge Sirenenschutzprogramme zu investieren. Diese können im besten Fall mit Notstromaggregaten auch nach dem Zusammenbruch des Stromnetzes warnen. Schuster erwähnte ein Modellprojekt in Kaiserslautern, bei dem sogenannte intelligente Sirenen zum Einsatz kommen. Diese könnten nicht nur heulen, sondern je nach Katastrophenfall verschiedene Warnsignale ausgeben. Auch die Landkreise in Rheinland-Pfalz (zusammengeschlossen im Landkreistag) forderten ein Warnsystem mit neuen Sirenensignalen.

Landesinnenminister Roger Lewentz berichtete, dass immer noch eine vierstellige Anzahl von Menschen vermisst werde. Dies habe auch mit den fehlenden Telekommunikationsmöglichkeiten zu tun. Allerdings sei nicht ausgeschlossen, dass man noch Tote finden werde. Die Rettungskräfte hätte noch nicht alle Häuser betreten können. Allein in Rheinland-Pfalz wurden bis Montag nach Polizei-Angaben 117 Unwetter-Tote gezählt. Aus Nordrhein-Westfalen waren zuletzt 47 Tote infolge der Unwetter bekannt.

Kein Bedarf mehr an Sachspenden

Die Hilfsorganisationen in den Überschwemmungsgebieten können nach eigenen Angaben derzeit keine weiteren Sachspenden entgegennehmen. „Das Engagement und die Spenden seit dem Ende der letzten Woche waren so überwältigend, dass die Sichtung, Sortierung und auch die Logistik gerade die Kapazitäten der Verbände vor Ort übersteigen“, teilte die „Aktion Deutschland hilft“, ein Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen, am Montag mit.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) forderte daher die Bevölkerung zu Geldspenden für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Deutschland auf. „Geldspenden können viel flexibler und effizienter eingesetzt werden als Sachspenden“, sagte die stellvertretende DZI-Geschäftsführerin Christel Neff. Sachspenden ergeben laut Neff vor allem dann Sinn, wenn die Hilfsorganisationen vor Ort diese erbitten. „Die Lager sind aber voll“, sagte Caritas-Sprecher Lahrmann.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch über staatliche Hilfe für die Flutopfer und den Wiederaufbau der Infrastruktur entscheiden. DZI-Geschäftsführerin Neff geht indes davon aus, dass die staatliche Unterstützung nicht ausreichen wird, um den Wiederaufbau komplett zu finanzieren.