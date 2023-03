Seit zehn Tagen streikt die städtische Müllabfuhr von Paris, um gegen die Rentenreform der Regierung zu protestieren. Die Lage in der Hauptstadt spitzt sich zu.

Es ist drei Uhr morgens, als ein großer Müllwagen durch die Rue de Buci im schicken sechsten Arrondissement von Paris fährt. Ein Kamerateam filmt ihn auf seinem Weg, so als handle es sich um eine Sensation. Tatsächlich ist die Entsorgung von Abfall in der französischen Hauptstadt zur Rarität geworden. Ein privates Dienstleistungsunternehmen ist hier tätig, denn die Mitarbeiter der städtischen Müllentsorgung befinden sich seit dem 6. März im Streik, um gegen die geplante Rentenreform der Regierung zu protestieren.

In den meisten der 20 Pariser Bezirke häufen sich die Abfallberge auf den Gehwegen teils meterhoch. 7000 Tonnen sollen es inzwischen insgesamt sein. Nur an besonders belebten Verkehrsknotenpunkten, nach Wochenmärkten oder in manchen Straßen werden die Abfälle abgeholt. Doch auch drei Verbrennungsanlagen in Pariser Vororten werden bestreikt. Touristen, die zu Besuch in der vermeintlich „schönsten Stadt der Welt“ unterwegs sind, rümpfen die Nase über den Gestank. Gesundheitsexperten warnen vor der Ausbreitung von Krankheiten durch die Müllberge in den Straßen.

Doch seitens der Stadt werden die Angestellten der Müllabfuhr ermutigt, ihren Streik fortzusetzen. Diese hätten ihre „vollständige Unterstützung“, bekräftigte die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Längst wächst sich die Frage zum politischen Machtkampf aus. Innenminister Gérald Darmanin wies die Polizei-Präfektur an, das Rathaus dazu aufzufordern, entweder private Müllfirmen anzustellen oder Personal zwangsweise zu verpflichten. Ansonsten könne die Präfektur selbst Vorkehrungen treffen.