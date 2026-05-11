Polens ehemaliger Justizminister Zbigniew Ziobro entzieht sich offenbar dem Zugriff der Behörden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zahlreiche Straftaten vor.

Polens Ex-Justizminister Zbigniew Ziobro ist die Flucht aus Ungarn in die USA gelungen. Dabei hatte Polens Mitte-links-Regierung versucht, genau das zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft in Warschau wirft dem Politiker vor, in seiner Amtszeit von 2015 bis 2023 insgesamt 26 Straftaten begangen zu haben.

Ziobro soll Politikern seiner Partei „Souveränes Polen“ knapp 13 Millionen Euro aus einem staatlichen Nothilfefonds für Gewaltopfer zugeschanzt haben. Auch die Stiftung eines Priesters erhielt Geld aus dem Fonds – offiziell zur Unterstützung von Opfern, inoffiziell aber zum Aufbau eines parteinahen Medienzentrums. Zudem wurde die Spionage-Software Pegasus aus Mitteln des Fonds finanziert und laut Kritikern gegen die Opposition eingesetzt.

Zwei Reisepässe annulliert

Nachdem das Parlament seine Immunität aufgehoben hatte, wurde Ziobro im Februar 2026 polenweit zur Fahndung ausgeschrieben. Seine beiden Reisepässe wurden annulliert. Ein internationaler oder europäischer Haftbefehl fehlt jedoch bis heute.

In Ungarn gewährte Premier Viktor Orban Ziobro und dessen früherem Stellvertreter Marcin Romanowski Asyl. Während gegen Romanowski später ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde, scheiterte dies bei Ziobro zunächst am Einspruch seines Anwalts.

Ob der inzwischen in den USA lebenden Ziobro international zur Fahndung ausschrieben wird, gilt als offen. Beobachter verweisen auf mögliche politische Folgen bei einem Regierungswechsel nach der nächsten Wahl. Zudem berichten polnische Medien, die Anweisung zur Visa-Erteilung sei aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump gekommen.