Jeanne Barseghian heißt die neue Oberbürgermeisterin von Straßburg. 41,71 Prozent der Wählerstimmen hat die von ihr geführte Liste am vergangenen Sonntag erhalten, 34,96 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für das liberal-konservative Bündnis von Alain Fontanel (bisher stellvertretender Bürgermeister) und Jean-Philippe Vetter, 23,33 Prozent für die Sozialistin und Ex-OB Catherine Trautmann.

Die Straßburger wählten den Wechsel. Grüne Themen allerdings sind seit Langem Teil der Stadtpolitik. Dennoch war nicht abzusehen, dass mit Jeanne Barseghian bei der Kommunalwahl 2014, damals auf dem vierten Listenplatz, die künftige Oberbürgermeisterin der Stadt in den Gemeinderat gewählt worden war. Aber die 39-Jährige hat damals bereits im Hintergrund das Programm der Straßburger Grünen koordiniert und mitgeschrieben. Im Gemeinderat war sie zuletzt für soziale Ökonomie verantwortlich. Und dort hatten auch manche ihr Potenzial erkannt und loben heute ihre Fähigkeit, Menschen hinter sich zu versammeln und für eine Sache zu begeistern.

Barseghian, die als Kind zweier Juristen, die Mutter Bretonin, der Vater armenisch-stämmig, in Paris und der Normandie aufgewachsen ist, studierte zunächst in Paris, dann im westfälischen Münster und in Berlin deutsch-französisches Recht. In Straßburg spezialisierte sie sich ab 2002 auf Umweltrecht und schloss eine Ausbildung zur Umweltberaterin an. Unter anderem war sie danach bei der Région Alsace für das deutsch-französische Projekt „Rhin vivant/Lebendiger Rhein“ verantwortlich. Ihr Lebenspartner, kann man aus den Straßburger „Dernières Nouvelles d’Alsace“ erfahren, sei Deutscher und Ingenieur für Medizintechnik in Freiburg.

Schon bald will Barseghian die Stadt begrünen und Bäume pflanzen. Dem scheidenden Gemeinderat hatte man vorgeworfen, dem Ziel, möglichst viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Grünflächen geopfert zu haben. Von einer „Betonisierung“ Straßburgs war viel im Wahlkampf die Rede.

Der neuen Oberbürgermeisterin geht es vor allem darum, nicht nur massiv in klimafreundliche Politik zu investieren, sondern diese mit sozialer Gerechtigkeit und mehr lokaler Demokratie zu verbinden. Barseghian beklagt, dass in Frankreich grüne Politik allzu oft karikiert werde. Dabei sieht sie gerade auf kommunaler Ebene große Chancen, Dinge zu verändern. „Klar ist, dass wir eine Zeit tiefgreifender Veränderungen durchleben, die wir politisch begleiten müssen“, sagt sie und spielt damit nicht zuletzt auf die Folgen der Pandemie für ihre Stadt an. Die ökonomischen Einschnitte müssten bewältigt, sozial schwache Familien unterstützt, die Schulen auf den Neustart vorbereitet werden.

Bereits heute, am 4. Juli, wenn sie offiziell zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt wird, will Barseghian für Straßburg den Klimanotstand ausrufen – ein symbolischer Akt zwar, aber eben auch ein Signal und eine Selbstverpflichtung. Die geringe Wahlbeteiligung in Straßburg von 35 Prozent nimmt sie als Ansporn und Verpflichtung. „Ich will eine Politik der Nähe“, sagte Barseghian in einem ihrer ersten Interviews nach der Wahl. „Meine Leute sollen quasi täglich vor Ort sein; wir werden uns nicht in einen Elfenbeinturm zurückziehen.“ Auch auf einen Dialog mit der Opposition wolle sie setzen.

Vor allem in Bezug auf die Eurometropole, den Straßburger Ballungsraum mit seinen 33 Gemeinden, wird Barseghian strategisch klug vorgehen müssen. Im Rat der Eurometropole, der etwa über große Infrastrukturen und die Wirtschaftspolitik maßgeblich entscheidet, haben die Grünen keine Mehrheit. Der Straßburger Speckgürtel wird wie das übrige Elsass von den Konservativen bestimmt. Barseghian wird hier agieren wie auf die Infragestellung ihrer Befähigung zum Amt mangels Führungserfahrung: souverän und unaufgeregt.