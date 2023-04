Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stress der Pandemiefolgen belastet in Südkorea vor allem junge Frauen. Ihre Suizidrate schnellt hoch.

Auf den ersten Blick ist Südkorea so gut durch das Corona-Jahr gekommen wie kaum ein anderes Land. Weniger als 500 Personen sind bislang an Covid-19 verstorben. Und auch wirtschaftlich hat das Land am Han-Fluss