Das Bundeskabinett hat die befristete Senkung der Mehrwertsteuer und den geplanten Bonus von 300 Euro pro Kind auf den Weg gebracht.

Berlin. „Wir wollen aus der Krise raus, mit voller Kraft“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu den Kabinettsentscheidungen am Freitag. Damit werden erste Teile des Konjunkturpakets der Regierung umgesetzt. Die Mehrwertsteuer soll ab Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent abgesenkt werden, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Dies soll die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder ankurbeln. Geschäfte, die ihre Preise wegen der geringeren Mehrwertsteuer in den kommenden Monaten vorübergehend senken wollen, müssen dafür nicht alle Preisschilder ändern. Sie könnten eine Ausnahmeregelung nutzen und den Rabatt pauschal an der Kasse gewähren, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. So könne die Senkung kostengünstig und unbürokratisch umgesetzt werden. Zuvor war kritisiert worden, es sei für den Handel sehr aufwendig, für nur ein halbes Jahr überall neue Preise auszuzeichnen. Solche pauschalen Rabatte, die erst an der Kasse vom Preis abgezogen werden, kennt man bisher vor allem aus dem Schlussverkauf.

Mehr Entlastung für Alleinerziehende

Der Kinderbonus für Familien von einmalig 300 Euro pro Kind soll den Beschlüssen zufolge in zwei gleichen Raten im September und Oktober für alle kindergeldberechtigten Kinder ausbezahlt werden. Bei Gutverdienern wird die Zahlung allerdings mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Die Eltern müssen keinen Antrag stellen, ergänzte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums. Auf eine Verrechnung mit Sozialleistungen für Gering- und Nicht-Verdiener wurde dagegen ausdrücklich verzichtet. Außerdem wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende befristet für dieses und das kommende Jahr von 1908 auf 4008 Euro angehoben. Damit werde den eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten während der Corona-Krise Rechnung getragen, hieß es.

Auf das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket hatten sich die Spitzen der großen Koalition vergangene Woche verständigt. Die beschlossenen Maßnahmen sollen nun im Eilverfahren weiter beraten und bereits am 29. Juni in Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter begrüßte die Konjunkturhilfen zwar grundsätzlich, äußerte aber Zweifel, ob die Mehrwertsteuersenkung auch an die Verbraucher weitergegeben werde. Vor einem „Verpuffen“ warnte auch FDP-Fraktionsvize Christian Dürr. Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi kritisierte die Mehrwertsteuersenkung als „teuerste Gießkanne der Republik“ und als „Gucci- und Porsche-Rabatt“.