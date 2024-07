Ausländischen Fachkräften soll mit Steuervergünstigungen das Arbeiten in Deutschland schmackhaft gemacht werden. Ob das ein taugliches Mittel ist, kann bezweifelt werden.

Frankreich tut es, Italien auch, ebenso Großbritannien. Diese und zahlreiche andere europäische Länder gewähren, in jeweils unterschiedlicher Form und häufig schon seit langer Zeit, Fachkräften aus dem Ausland steuerliche Vergünstigungen. Das Ziel ist überall das gleiche: das eigene Land als Arbeitsort für diese Kräfte attraktiver zu machen.

Die Ampel-Koalition will jetzt nachziehen – wobei die Idee, zugewanderten Fachkräften in den ersten drei Jahren einen Steuerrabatt zu gewähren, auch zwischen den Regierungsparteien nicht unumstritten ist; propagiert wird das Vorhaben vor allem von der FDP.

Arbeitskräftemangel führt zu Wohlstandsverlusten

Auch wenn das viele noch immer nicht wahrhaben wollen: Deutschland ist und bleibt auf die Zuwanderung von Arbeits- und insbesondere Fachkräften angewiesen. Schon heute bekommt jeder und jede im täglichen Leben die Folgen des grassierenden Personalmangels zu spüren. Volkswirtschaftlich gesehen resultiert daraus ein Verlust an Wachstum und Wohlstand.

Der Einwand, zunächst müsse doch wohl das vorhandene inländische Potenzial an Arbeitskräften besser aktiviert werden, ist zwar im Prinzip nicht falsch. So ist der hohe Anteil an Schulabbrechern und jungen Menschen ohne Berufsabschluss völlig inakzeptabel. Der Einwand ignoriert aber folgendes: Selbst wenn mehr Inländer eine Arbeit aufnehmen, wird das nicht reichen, um die immer größer werdende Arbeitskräftelücke zu schließen. Gefragt ist also nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.

Mit den Vergünstigungen würde eine Gruppe bessergestellt

Bei der Bearbeitung der Aufgabe, Ausländern den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern, ist die Ampel-Koalition nicht untätig geblieben, angefangen beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz bis hin zur – politisch durchaus umstrittenen – Reform der Staatsbürgerschaft. Steuerrabatte für Fachkräfte aus dem Ausland wären so gesehen lediglich Teil eines größeren Ganzen. Gleichwohl birgt gerade dieses Thema eine besondere Brisanz. Denn damit würde eine Beschäftigtengruppe – ausländische Fachkräfte – steuerlich bessergestellt als ihre inländischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist, da gibt es kein Vertun, eine Ungleichbehandlung. Dass diese gerade im Steuerrecht alles andere als ein Einzelfall ist, macht die Sache aus Sicht derer, die sich über diese „Ungerechtigkeit“ empören, nicht besser.

Auch deshalb sollte die Koalition sorgfältig abwägen, ob der Nutzen, den sie sich von dieser Maßnahme verspricht, in einem akzeptablen Verhältnis steht zu den politischen Risiken, die dieser innewohnen. Ein solcher Steuerrabatt könnte pauschale Vorurteile gegen „die Ausländer“ noch verstärken – und am Ende das Gegenteil dessen bewirken, was beabsichtigt ist.

Unzureichende Willkommenskultur

Dieser Punkt sollte nicht außer acht gelassen werden. Denn wenn ausländische Arbeits- und Fachkräfte befragt werden, wo sie denn Hürden für eine Beschäftigung in Deutschland sehen, wird neben Faktoren wie schwierige Sprache oder bürokratische Verfahren häufig auch die unzureichende Willkommenskultur hierzulande genannt. Wer aber fürchtet, in Deutschland nicht willkommen zu sein, den wird in vielen Fällen auch die Aussicht auf eine geringere Steuerlast nicht umstimmen – zumal wenn er oder sie auch von anderen Ländern umworben wird.