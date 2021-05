Rentner haben in den alten Bundesländern Anfang des Monats 3,45 Prozent mehr Altersgeld bekommen. Doch auf manche Ruheständler wartet eine unangenehme Überraschung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum müssen Rentner eigentlich Steuern zahlen?

Die Meinung ist verbreitet, sie hält sich hartnäckig: Die Renten seien grundsätzlich einkommensteuerfrei. Das ist falsch. Zwar muss nicht jeder Ruheständler tatsächlich auch Steuern zahlen. Aber die Regel gilt: Alterseinkünfte unterliegen grundsätzlich der Steuerpflicht.

Seit dem Jahr 2005 gilt die sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Sie bewirkt: Die Altersvorsorge während des Arbeitslebens ist zunehmend steuerfrei, im Gegenzug werden die Einkünfte während der Rentenphase zunehmend besteuert.

Konkret wirkt sich das so aus: Die Groschen, die für die Rente beiseitegelegt werden, mindern die Steuerlast während der Berufsphase, erhöhen die Steuerlast aber in der Ruhestandsphase. Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung ist das für Rentner in der Regel vorteilhaft. Warum? Weil der durchschnittliche Steuersatz für die (niedrigere) Rente sehr häufig geringer ist als für den (höheren) Arbeitslohn.

Für die Umstellung der nachgelagerten Besteuerung hat der Gesetzgeber eine Übergangszeit von 35 Jahren vorgesehen. Jährlich wird also der steuerpflichtige Anteil des Altersgeldes größer. Das heißt konkret: Wer 2020 in den Ruhestand geht, muss 80 Prozent seiner Rente versteuern. Die Rente voll versteuern muss, wer sich 2040 oder später aufs Altenteil setzt.

Ob Rentner dann auch tatsächlich Steuern in Euro und Cent abführen müssen, hängt vom Einzelfall ab. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Beispielsweise die Rentenhöhe, der Familienstand, der Renteneintrittszeitpunkt, weitere Einkünfte, etwaige außergewöhnliche Belastungen, Werbekosten, der steuerliche Grundfreibetrag oder der Rentenfreibetrag.

Die Rentenversicherung weist darauf hin: Auch wer zu Rentenbeginn noch keine Steuern zahlen muss, kann im Verlauf des Rentnerlebens vom Fiskus durchaus zur Entrichtung eines Obolus’ herangezogen werden.

Müssen Rentner eine Steuererklärung abgeben?

Das ist nicht eindeutig zu beantworten. Es hängt vom Einzelfall ab. Die Deutsche Rentenversicherung rät daher: „Ob Sie also eine Steuererklärung abgeben müssen, kann nur Ihr Finanzamt entscheiden.“

Tatsache aber ist: Immer mehr Ruheständler werden dazu aufgefordert. Im vergangenen Jahr mussten sich von den gut 21 Millionen Rentnern rund fünf Millionen Ruheständler dem Finanzamt gegenüber steuerlich erklären.

Der Fiskus verlangt in der Regel immer dann eine Steuererklärung, wenn beispielsweise das steuerpflichtige Altersgeld höher ist als der steuerliche Grundfreibetrag. Der lag 2020 bei 9408 Euro im Jahr, bei Verheirateten mit gemeinsamer Veranlagung zur Einkommensteuer bei 18.816 Euro.

Müssen 2021 mehr Rentner Steuern zahlen?

Ja – weil aufgrund der fortschreitenden nachgelagerten Besteuerung der steuerpflichtige Anteil der Rente jährlich steigt.

Es gibt allerdings noch einen weiteren Grund: Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage des nordrhein-westfälischen FDP-Bundestagsabgeordneten Markus Herbrand werden 2021 weitere rund 51.000 Rentner erstmals zu Steuerzahlungen herangezogen. Das ist Folge der Rentenanpassung am 1. Juli.

Anfang des Monats stieg die Rente im Westen um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,2 Prozent. Das bedeutet nach Ministeriumsangaben ferner: Diese 51.000 Rentner müssen auch eine Steuererklärung abgeben.

In Einzelfällen erwartet Rentner dabei eine unangenehme Überraschung: Nach Einschätzung von Herbrand werden manche Ruheständler unter dem Strich weniger Geld auf der Hand haben als vor der Rentenerhöhung Anfang Juli. Warum? Weil die Steuerlast höher ist als die Rentenanpassung.

Im vergangenen Jahr hat die Rentenpassung einen ähnlichen Effekt gehabt. Damals stiegen die Renten im Westen um 3,18 Prozent, in den neuen Ländern um 3,91 Prozent. Die Folge: Aufgrund des höheren Einkommens mussten rund 49.000 Rentner erstmals Einkommensteuer zahlen.