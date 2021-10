Nach den Rechercheergebnissen zu heimlichen Briefkastenfirmen haben sich Hunderte Politiker und Prominente weltweit zu rechtfertigen versucht. Um die „Pandora Papers“ weiter auszuwerten, wollen deutsche Steuerfahnder mitwirken.

Die Bundesregierung hat aus Anlass der jüngsten Enthüllungen über heimliche Offshore-Geschäfte von Prominenten einen stärkeren internationalen Einsatz gegen Steueroasen gefordert. An der Auswertung der „Pandora Papers“ waren rund 600 Journalisten in 117 Ländern beteiligt. Nach Angaben des internationalen Journalistennetzwerks ICIJ wurden 11,9 Millionen durchgestochene Dokumente ausgewertet, „die jeden Winkel der Welt abdecken“. In Deutschland beteiligten sich neben der „Süddeutschen“ auch NDR und WDR an den monatelangen Recherchen. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) bot am Montag Hilfe bei der Auswertung an.

Eine Briefkastenfirma ist an sich nicht illegal. Entscheidend ist, mit welchem Antrieb Geld in Steueroasen geparkt wird. Wer dem heimischen Finanzamt damit Vermögen verschweigt, oder Geld aus kriminellen Geschäften wäscht, macht sich strafbar.

Auch Vertraute Putins genannt

Nach den Enthüllungen haben sich Hunderte Politiker weltweit zu rechtfertigen versucht. Dazu zählen der tschechische Regierungschef Andrej Babis, in dessen Land demnächst gewählt wird, oder Abdullah II., Jordaniens König. Der Kreml wies Berichte über unerklärlich hohe Vermögen bei Vertrauten von Präsident Wladimir Putin als „unbegründete Behauptungen“ zurück. Russlands Präsident ist den Recherchen zufolge nicht als Kunde eines Offshore-Anbieters aufgeführt, wohl aber zahlreiche seiner engen Vertrauten. Der Präsident des EU-Landes Zypern, Nikos Anastasiadis, war offenbar selbst im Offshore-Geschäft tätig mit einer Kanzlei, die mittlerweile von seinen Töchtern geführt wird. Für den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ergibt sich aus den Papieren, dass er finanzielle Verbindungen zu umstrittenen Oligarchen unterhält.

Pikant dürften die Recherchen auch für Entscheidungsträger sein, die sich gerne als Gegner von Steueroasen hinstellen – dazu zählt der ehemalige britische Premier Tony Blair. In den Recherchen werden auch viele Stars genannt – darunter das deutsche Top-Model Claudia Schiffer, Ex-Beatle Ringo Starr und Popstar Shakira. In Großbritannien sorgte indes vor allem für Aufsehen, dass ein Großspender der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson in einen Korruptionsfall um Telekommunikationsrechte in Usbekistan verwickelt sein soll.

Nach Schätzungen der Organisation „Tax Justice Network“ entgehen dem Fiskus weltweit jährlich umgerechnet 368 Milliarden Euro durch Steueroasen.