Der Bundespräsident erzählt von Filmen, die er sich ausdenkt.

Vor geraumer Zeit beschrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Filmszene: „Ein schon etwas älterer, weißhaariger Mann, der das höchste Staatsamt bekleidet – das einzige Amt in seinem Land, das noch nie von einer Frau ausgeübt wurde –, dieser Mann empfängt anlässlich des Internationalen Frauentages politisch engagierte Frauen in seinem Amtssitz, würdigt zur Begrüßung – eher gönnerhaft – ihre Arbeit und erklärt ihnen anschließend in einem länglichen Vortrag, was er für die Grundsätze der Gleichstellungspolitik hält.“

Mit diesen Worten begrüßte Steinmeier im März in Schloss Bellevue den Deutschen Frauenrat, den Dachverband von 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen. Und der Bundespräsident fügte hinzu, dass sich gerade diese Filmszene vor aller Augen abspiele, und diese könne wahrlich einer Politik-Satire entstammen. Sein Job, so Steinmeier, sei es jetzt, „aus diesem Film irgendwie wieder rauszukommen“. Es gelang ihm durch eine Rede, die nichts mit der beschriebenen Szene gemein hatte.

20 Filme werden in Berliner Kiezen gedreht

Sich selbst auf den Arm zu nehmen, ist ein Talent, das bislang nicht gerade vielen deutschen Staatsoberhäuptern zu eigen war. Um es einmal eher gönnerhaft zu formulieren: Steinmeier ist auf einem guten Weg.

Würde Steinmeier öfter durch Berlin spazieren, käme er in den Genuss zahlreicher weiterer Filmszenen, die sich nicht nur im eigenen Kopf, sondern in der Realität abspielen. Trotz Corona werden in der Hauptstadt munter Straßen und ganze Viertel gesperrt, um Dreharbeiten zu ermöglichen. Nach Auskunft des Senats wurden und werden dieses Jahr knapp 20 Streifen in Berliner Kiezen gedreht, sogar eine Szene für die „Eifelpraxis“ ist dabei. Und beim Film „Nicht tot zu kriegen“ hoffen wir doch inständig auf ein Happy End.

Berlin-Mitte zu Manhattan gemacht

Kürzlich hat Hollywood Berlin-Mitte zu Manhattan gemacht: Für den Action-Kracher „Uncharted“ mit Mark Wahlberg wurde unweit des RHEINPFALZ-Büros ein Kiosk in ein New Yorker Deli verwandelt. Und die Französische Straße hieß plötzlich „Dorchester Avenue“. Typisch Berlin: Die Dreharbeiten mussten öfter unterbrochen werden, weil der Bus 147 stur durchs Set fuhr.

Und irgendwann kam ein schon etwas älterer, weißhaariger Mann um die Ecke ... Ach nein, das war ja aus einem anderen Film.