Der Bundespräsident trifft am Sonntagabend zu einem viertägigen Staatsbesuch in Kanada ein. Eingeladen hat ihn Mary Simon, die Generalgouverneurin von Kanada.

Der britische König (oder Königin) ist immer noch Staatsoberhaupt von Kanada, der einstigen britischen Kolonie. Vertreten wird der Monarch vor Ort von der Generalgouverneurin, weshalb Steinmeier – der die sowieso engen Bande Deutschlands zum zweitgrößten Land der Erde feiern will – auf Mary Simon trifft. Mit ihr ist erstmals in der Geschichte Kanadas eine Inuk, eine Persönlichkeit aus dem indigenen arktischen Volk der Inuit, ins höchste Staatsamt gelangt.

Simon bezeichnet sich selbst gerne als „Kind zweier Welten: der Welt der Inuit im hohen Norden und der anderen, der südlichen Welt“. Diese rückt der Welt im Norden sozusagen immer näher. Denn der Klimawandel macht sich durch den Rückzug der Meereisfläche, Auftauen des Permafrostbodens und Küstenerosion in der Arktis besonders deutlich bemerkbar. Auch davon will sich Steinmeier ein Bild machen.

Viele Ungerechtigkeiten

Zur Generalgouverneurin ernannt wurde Simon durch Kanadas Premierminister Justin Trudeau im Sommer 2021. Dass erstmals eine indigene Persönlichkeit dieses Amt übernahm, war ein historischer Schritt in einem Land, dessen Geschichte lange von Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten gegenüber den Ureinwohnervölkern geprägt war. In den vergangenen Jahren wurden an mehreren früheren Internatsschulen für indigene Kinder (also Indianer, Inuit und Métis) Hinweise auf Hunderte Gräber der in ihrer Schulzeit verstorbenen Kinder gefunden. Diese Schulen waren vom Staat eingerichtet, aber überwiegend von Kirchen geführt worden. Auch diese dunkle Seite soll in einem Prozess aufgearbeitet werden, der die Neugestaltung der Beziehung zwischen indigener und nicht-indigener Bevölkerung (den Weißen) zum Ziel hat. Mittendrin steht: Mary Simon.