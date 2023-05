Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 8. Mai, dem Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa, erinnert der Bundespräsident an die Lehren der Geschichte - und daran, wie diese durch Russlands Krieg in der Ukraine zerstört werden. Seine Rede beim DGB-Kongress nutzt Steinmeier auch zu einer Abrechnung mit Wladimir Putin.

Alle vier Jahre findet der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Von vornherein war klar, dass die 22. Auflage anders verlaufen wird als alle bisherigen Kongresse. „Wir begehen