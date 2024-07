Am 1. August gedenkt Polen des 80. Jahrestags des Warschauer Aufstands. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bereits am Vorabend in Warschau erwartet.

Wenn Präsident Frank-Walter Steinmeier zum 80. Jahrestag des Warschauer Aufstandes 1944 seine Gedenkrede hält, werden ihm viele über 90-Jährige zuhören. Sie sind die letzten noch lebenden