Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kritik am Motto „Schneller, schriller, greller“

Als am Dienstag voriger Woche in einem polnischen Dorf unweit der ukrainischen Grenze eine Rakete einschlug, war der Schock groß: War es eine Rakete, „die der Kreml schickte“, wie es in