Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

20 000 Corona-Tote – das ist mehr als eine Zahl. Hinter ihr verbergen sich Menschen mit Lebensgeschichten und Angehörigen. Um Leben zu retten, sollte man überlegen, was wirklich wichtig ist an Weihnachten.

Die Menschen, die in Deutschland mit oder an Covid-19 starben, sind bisher vor allem eines: eine reine Zahl. Eine Zahl, die jeden Tag vermeldet wird. Am Mittwoch waren es 590 Tote binnen 24 Stunden,