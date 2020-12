Der frühere deutsche Tennis-Spitzenspieler Hans Engert ist in der Nacht auf Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben. „Das ist für uns ein Riesenverlust“, sagte Gerald Marzenell, der Teamchef des Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim.

Hans Engert war eine der ganz großen Tennis-Persönlichkeiten in der Region. Er ist nach Dirk Dier der erfolgreichste Bundesliga-Spieler von Grün-Weiss, in der deutschen Rangliste spielte er sich bis auf Platz fünf vor, in der Weltrangliste kam er bis auf Platz 75. Sein Name wird auch immer mit dem BASF TC Ludwigshafen verbunden bleiben. Dort war er Trainer, organisierte die deutschen Jugendmeisterschaften. Auch beim Tennisverband Pfalz wirkte er als Coach.

Einen Namen machte er sich als Geschäftsführer der Unternehmen von Steffi Graf. Er trainierte auch die Legende. Zuletzt war Hans Engert Klubmanager bei Grün-Weiss.