Wie sieht die Zukunft der chemische Industrie, der Automobil-Zulieferer, der Biotechnologie oder des Maschinenbaus aus? Vorschläge dazu macht die rheinland-pfälzische SPD, die damit auch die angeschlagene Wirtschaftskompetenz der Bundespartei stärken will.

In der Berliner Parteizentrale wird man das Papier der SPD-Politiker mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Ausgerechnet aus Rheinland-Pfalz kommt der Vorstoß – aus dem zu Unrecht verspotteten „Land der Reben und Rüben“. Doch an Rhein und Mosel haben sich wichtige Industriestandorte etabliert. Neben der traditionell starken Chemieindustrie sind auch Maschinenbau und Fahrzeugindustrie für das Land von zentraler Bedeutung. Viele Fragen der Klimapolitik und Nachhaltigkeit müssen in den nächsten Jahren für diese sehr stark exportabhängigen Branchen beantwortet werden. Nicht alle Parteien gehen dabei mit innovativen Ideen voran. Die SPD hat in vielen dieser Bereiche wenig zu melden, wenn man beispielsweise das kürzlich beschlossene SPD-Wahlprogramm heranzieht.

Daher erstaunen die Vorschläge der rheinland-pfälzischen SPD-Landesgruppe im Bundestag. Seit einem Thesenpapier des einstigen SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier von 2009 hat man aus sozialdemokratischer Feder keine so detaillierte Darlegung dieser Thematik gelesen.

Wasserstoff als Zukunftsenergie

Im Zentrum steht ein Begriff, der erklärungsbedürftig ist: Transformation. Damit wird ein Prozess beschrieben, bei dem die Notwendigkeit der nachhaltigen Produktion mit den Möglichkeiten technologischer Innovation verknüpft wird. Ein wichtiges Element ist dabei die breite Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Damit ist klimaneutrales Wirtschaften möglich – Wasserstoff kann Öl oder Gas ersetzen und damit Emissionen vermeiden. Gerade in der chemischen Industrie werden dafür komplett neue Anlagen benötigt. Die Rolle der Politik müsse sein, solche Prozesse zu unterstützen, so die beiden Autoren des Papiers, der Südpfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und sein Kollege Joe Weingarten.

Führend im Wettbewerb und gleichzeitig im Klimaschutz zu sein, gelinge nur „in Partnerschaft und langfristiger Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Politik“, erklärt Weingarten. Für Hitschler sind Industrie- und Wirtschaftspolitik von zentraler Bedeutung, weil nur so gute und zumeist auch tarifgebundene Arbeitsplätze „und unser Wohlstand“ gesichert werden könnten.

Auch der Mittelstand muss profitieren

Auch für den Automobil- und Maschinenbau, für „Stahl und Eisen“, wie eine Kapitelüberschrift lautet, sei die Transformation von zentraler Bedeutung, sie müsse mit EU-, Bundes- und Landesmitteln unterstützt und gefördert werden. Davon müsse auch der Mittelstand profitieren, so eine weitere Forderung.

Die SPD wäre aber nicht die SPD, wenn nicht auch Themen wie Mitbestimmung, Qualifizierung und Weiterbildung als Kernelemente der Industriepolitik definiert würden. Um hochwertige Arbeitsplätze zu erhalten, bedürfe es nicht nur moderner Technik, insbesondere der Digitalisierung, sondern auch starker Gewerkschaften und Betriebsräte. Um in der sich ändernden Arbeitswelt mithalten zu können, halten die Autoren umfassende Qualifizierungsangebote für unabdingbar.

Grundlage für die Thesen der SPD-Landesgruppe sind zahlreiche Gespräche mit Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern. Einen intensiven Austausch gab es mit BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.