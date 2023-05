Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rom beginnt heute die Wahl des neuen Staatspräsidenten. Favorit ist nach wie vor Regierungschef Mario Draghi, auch wenn seine Chancen nach dem Rückzug von Silvio Berlusconi etwas geringer wurden. Die Frage ist, ob eine Wahl Draghis überhaupt wünschenswert wäre.

Noch nie hat in den letzten Jahrzehnten eine italienische Staatspräsidentenwahl so hohe Wellen geworfen und so große internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie die Kür