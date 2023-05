Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die massive Inflation in der Türkei zehrt an den Einkommen der Menschen. Das Land ist in einer Währungskrise. Je mehr aber Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Defensive gerät, desto stärker wird der Druck auf seine Kritiker.

2022 beginnt für die Türken mit einem Preisschock: Die Stromtarife steigen um 50 bis 125 Prozent. Die nächste Hiobsbotschaft ist gewiss: Diese Woche gibt das staatliche Statistikamt