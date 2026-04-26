London spielt die Trump(f)karte. Die britische Regierung schickt Charles III. in die USA. Der Monarch soll das Verhältnis zwischen beiden Nationen wieder richten.

Charles und seine Gemahlin Camilla beginnen am Montag den viertägigen Staatsbesuch mit einem privaten Tee-Kränzchen im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania, bevor der König tags darauf eine Rede vor dem US-Kongress im Kapitol halten wird. Es ist eine seltene Ehre. Charles wird anlässlich des 250. Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit auf die engen Bande zwischen den USA und der einstigen Kolonialmacht hinweisen und die Einheit und Partnerschaft zwischen beiden Nationen beschwören. Das ist umso nötiger, als die Attacken von Präsident Trump auf Großbritannien zuletzt immer drastischer ausfielen.

Poetischer US-Präsident

Vor einem Jahr war noch alles gut. Als Trump im Januar 2025 ins Amt kam, startete der britische Premierminister Keir Starmer eine Charmeoffensive, die ihm schnell ein Einvernehmen mit dem unberechenbaren Berserker im Weißen Haus verschaffte. Starmer lud ihn ins Königreich ein – das erste Mal, dass einem ausländischen Staatsoberhaupt die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs mit Empfang durch den Monarchen zuteil wurde.

Beim Staatsbankett wurde Trump sogar poetisch. Er verglich die beiden Nationen mit „zwei Noten in einem Akkord“ und mit „zwei Zeilen des gleichen Gedichts, jede für sich wunderschön, aber sie sollen zusammen erklingen“. Für Großbritannien sprang aus dem speziellen Verhältnis ein gutes Handelsabkommen und niedrigere Zolltarife heraus, als sie die EU erhielt. „Seine Politik“, meinte der US-Präsident über Premier Starmer, „mag nicht die meine sein, aber ich mag den Kerl.“

Das änderte sich mit dem Beginn des Iran-Krieges. „Das ist nicht unser Krieg“, sagte Starmer. Trump reagierte erbost: „Als wir sie brauchten, waren sie nicht da.“ Er bespöttelte die militärische Stärke des Königreichs, ihre zwei Flugzeugträger seien „nur Spielzeuge“ und Keir Starmer sei „kein Winston Churchill“. Das spezielle Verhältnis, das der legendäre Premier im Zweiten Weltkrieg mit den USA aufgebaut hatte, sei heute „in einem traurigen Zustand“.

Eine Schwäche für die Royals

Ein Hoffnungsstrahl bleibt immerhin: Beim Treffen mit König Charles dürfte sich der US-Präsident von seiner besten Seite zeigen wollen. Im Vorfeld hatte er von König Charles geschwärmt, der „ein ganz wunderbarer und tapferer Mensch“ und „ein Freund von mir“ sei.

Trump hat erwiesenermaßen eine große Schwäche für britische Royals, das hat er von seiner schottischen Mutter geerbt. Laut royalen Insidern, die von der „Sunday Times“ zitiert wurden, sieht Charles die Visite „als seine bis dato größte und bedeutendste Mission“. Er habe eine „natürliche Beziehung“ zu Trump aufgebaut und sehe sich als „der erfahrenste Diplomat der Welt“ bestens in der Lage, den Riss wieder zu kitten.