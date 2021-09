Die Bundesregierung bietet eine „Corona-Auszeit“ für Menschen mit besonders niedrigem Einkommen an. Die Aufenthalte können ab sofort gebucht werden. Dafür werden 50 Millionen Euro bereit gestellt.

„Nach den enormen Anstrengungen durch die Pandemie sehnen sich viele Familien danach, endlich wieder rauszukommen, abzuschalten und Kraft zu tanken“, erklärte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) zum Start des Programms. „Nicht jede Familie kann sich einen Urlaub leisten, aber alle sollen sich erholen können.“ Die Bundesregierung fördert deshalb kurze Urlaube von armen Familien. Bei der „Corona-Auszeit“ können Familien demnach eine Woche Urlaub in einer gemeinnützigen Familienferienstätte oder Jugendherberge machen. Sie müssen dabei lediglich rund zehn Prozent der regulär anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung zahlen.

Überblick über Einrichtungen

Gebucht werden können Aufenthalte, die ab Oktober beginnen. Weitere Informationen und einen Überblick über alle teilnehmenden Einrichtungen gibt es auf der Internetseite des Ministeriums unter bmfsfj.de/corona-auszeit. Fragen werden an der kostenlosen Hotline 0800-8661159 beantwortet.

Förderberechtigt sind Familien mit besonders niedrigem Einkommen. Das Ministerium arbeitet den Angaben zufolge an einem eigenen Online-Rechner, um die Anspruchsberechtigung zu prüfen, und verweist derweil auf die Internetseite bag-familienerholung.de/einkommensrechner. Es werden auch Urlaubsaufenthalte von Familien gefördert, bei denen mindestens ein Mitglied eine Behinderung hat. Für die „Corona-Auszeit“ ist ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen.

Die „Corona-Auszeit“ gehört zum Aufholprogramm der Bundesregierung. Dabei stehen zwei Milliarden Euro zur Verfügung, um Schülerinnen und Schüler beim Aufholen von Lerndefiziten zu unterstützen und zusätzliche Freizeitangebote zu finanzieren.

„Regelungslücke“ beim Kinderfreizeitbonus

Unterdessen klagen neun Verbände in einem offenen Brief über eine „Regelungslücke“ beim staatlichen Kinderfreizeitbonus für Familien mit geringem Einkommen. „Momentan erhalten vor allem Kinder von Alleinerziehenden den Kinderfreizeitbonus nicht, obwohl gerade Einelternfamilien während der Corona-Pandemie besonderen zeitlichen und finanziellen Belastungen ausgesetzt waren“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief. Unter den Unterzeichnern sind der Kinderschutzbund, das Kinderhilfswerk und der Verband alleinerziehender Mütter und Väter.

Sie fordern Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) darin auf, die Anspruchs-Voraussetzungen für die einmalige Corona-Bonuszahlung von 100 Euro zu lockern. Der Bonus müsse unkompliziert an alle Kinder gezahlt werden, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben.