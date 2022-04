Weitet Russland den Krieg auf weitere Länder aus? Vorfälle in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien bereiten Sorgen. Die international nicht anerkannte Republik gilt als Schmugglerparadies und ist von Moskau abhängig.

Die Ukraine und auch Moldau mussten es als Drohung verstehen, was der russische General Rustam Minnekajew vergangene Woche der Agentur Interfax zufolge sagte. Russland wolle nicht nur den Donbass, sondern auch den Süden der Ukraine einnehmen. Damit bekäme es nicht nur einen Landzugang zur annektierten Halbinsel Krim, sondern auch nach Transnistrien. Russischsprachige Menschen würden dort „unterdrückt“, behauptete Minnekajew.

Anfang dieser Woche meldeten Behörden in Transnistrien dann mehrere Explosionen. Betroffen waren demnach das Sicherheitsministerium, eine Militäreinheit und ein Funkturm. Zudem soll es Schüsse in einem Dorf gegeben haben, in dem die russische Armee ein Waffenlager hat. Die prorussische Separatistenrepublik machte die benachbarte Ukraine für die angeblichen Anschläge verantwortlich. Die Kiewer Führung geht indes von russischen Versuchen aus, Unruhe im Rückraum der Ukraine zu stiften.

Aus Moskau kamen jedenfalls scharfe Töne. „Wir betrachten diese Handlungen als Terrorakte, die darauf abzielen, die Situation in der Region zu destabilisieren und erwarten eine gründliche und objektive Untersuchung“, sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag. Russland „verurteile aufs Schärfste“ Versuche, Transnistrien in den Konflikt in der benachbarten Ukraine zu verwickeln.

Flagge mit Hammer und Sichel

Das Bündnis zwischen Russland und den Separatisten in Transnistrien ist eng. Die überwiegend russischsprachige Region zwischen dem Fluss Dnjestr und der ukrainischen Grenze spaltete sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von der Republik Moldau ab. 1992 lieferten sich die Separatisten mit Unterstützung der russischen Armee einen Krieg mit der prowestlichen Regierung Moldaus. Hunderte Menschen wurden getötet.

Transnistrien wirkt wie ein Museum der Sowjetunion, deren Symbole dort allgegenwärtig sind. Auf der Flagge prangen Hammer und Sichel, in der Hauptstadt Tiraspol steht eine riesige Lenin-Statue, eine Büste des Sowjetführers steht vor dem Rathaus, dem Haus der Sowjets.

2006 sprachen sich 97,1 Prozent der Wähler bei einem international nicht anerkannten Referendum für den Anschluss Transnistriens an Russland aus. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu lehnt das ab.

Die Sheriff-Gruppe dominiert die Region

Transnistrien verwendet eine eigene Währung – den transnistrischen Rubel –, hat eigene Sicherheitskräfte und eigene Pässe. Die meisten der schätzungsweise 465.000 Einwohner haben weitere Staatsangehörigkeiten: die moldauische, die russische oder auch die ukrainische. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht Russisch, während im Rest der Republik Moldau das Rumänische dominiert. Moskau unterstützt die Wirtschaft Transnistriens, indem es kostenlos Gas liefert und 1500 Soldaten dort stationiert hält.

Transnistrien gilt seit langem als Schmugglerparadies. Über den Hafen im ukrainischen Odessa gelangen Zigaretten, Alkohol und andere Waren dorthin. Die Sheriff-Gruppe, eine riesige Holding, die von zwei ehemaligen sowjetischen Polizisten gegründet wurde, hat das Gebiet fest im Griff und besitzt dort Supermärkte, Tankstellen, eine Cognac-Destillerie und eine Kaviarfarm. Ein Drittel des transnistrischen Haushalts lande in den Kassen von Sheriff, berichtete 2015 die investigative Nachrichtengruppe RISE Moldova.

Von den russischen Soldaten überwacht etwa ein Drittel als offizielle Friedenstruppe mit Kräften Transnistriens und Moldaus den geltenden Waffenstillstand. Die anderen Soldaten sichern ein riesiges Lager alter russischer Munition bei dem Dorf Cobasna. Transnistrien selbst hat etwa 5000 Mann unter Waffen.

Ein Ablenkungsmanöver?

Nach Einschätzung von Marcus Keupp von der Militärakademie an der ETH Zürich ist diese Truppe aber logistisch isoliert. Sie verfüge wohl nur über zwei Kampfhubschrauber. Ihnen gegenüber stünden in Moldau rund 20.000 Soldaten. Allerdings hat die moldauische Präsidentin Sandu die eigenen Streitkräfte ebenfalls nur als bedingt einsatzfähig bezeichnet. „Unsere Armee ist ohne Ausrüstung und Militärtechnik geblieben“, sagte sie am Mittwoch bei einer Feier zum 30. Jahrestag des moldauischen Generalstabs.

Doch was steckt hinter den Vorfällen in Transnistrien? Militärexperte Keupp hält ein russisches Ablenkungsmanöver für denkbar. Die Russen versuchten, ukrainische Truppen aus dem Raum Odessa zu binden und so die Verteidigung der wichtigen Hafenstadt zu schwächen.