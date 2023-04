Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Siege der SPD in Rheinland-Pfalz und der Grünen in Baden-Württemberg gehen maßgeblich auf das Konto von Malu Dreyer beziehungsweise Winfried Kretschmann. Zu diesem Ergebnis kommt die Forschungsgruppe Wahlen in einer Analyse.

56 Prozent der Rheinland-Pfälzer wollten, dass SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer weiter im Amt bleibt. Das berichtet die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Lediglich 30 Prozent sähen