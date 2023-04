Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausgerechnet die rheinland-pfälzische SPD mit der Ampel-Geburtshelferin Malu Dreyer kommt bei der Ministerpostenvergabe nicht zum Zuge.

Einer der wichtigsten Männer der rheinland-pfälzischen SPD, Arbeitsminister Alexander Schweitzer, weckte am Abend der für die SPD so erfolgreichen Bundestagswahl große Hoffnungen: In der