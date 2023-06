Anfang Oktober sind in Hessen Landtagswahlen. Für die SPD soll Nancy Faeser das Amt der Ministerpräsidentin gewinnen. In Hanau gibt sich die 52-Jährige kämpferisch.

Hanau (dpa) - Mit großer Mehrheit hat ein hessischer SPD-Parteitag Bundesinnenministerin Nancy Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober gekürt. Die hessische SPD-Chefin bekam am Samstag in Hanau 94,4 Prozent der Stimmen der Delegierten. Es waren 307 Ja- und 13 Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen.

Faeser erhielt neben einem Blumenstrauß auch einen Bembel, ein dickbauchiges Gefäß, das in Hessen zum Ausschank von Apfelwein genutzt wird - mit dem Aufdruck «Hessen ist Chefinnensache». In dem Bundesland drückt die SPD seit fast 25 Jahren die Oppositionsbank; aktuell regiert Schwarz-Grün in Wiesbaden.