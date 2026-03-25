Längeres Arbeiten und eine Einkommensteuerreform: Lars Klingbeil präsentiert ein Bündel an Reformideen für Wirtschaft und Sozialstaat.

Das Finanzministerium von Lars Klingbeil hatte die Latte hoch gehängt: Der SPD-Chef werde seine wichtigste Rede des Jahres halten. Hinter Klingbeil liegen zwei brutale Wochen, seine SPD liegt nach den Wahlniederlagen in Baden-Württemberg (nur 5,5 Prozent) und Rheinland-Pfalz (nach 35 Jahren hinter die CDU auf den zweiten Platz zurückgefallen) am Boden.

Mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat Klingbeil bereits vereinbart, in den nächsten Wochen ein großes Reformpaket zu schnüren. Das Ziel: raus aus der Wirtschaftsflaute, raus aus der Lethargie.

Erwarteter Gegenwind

Bei seiner Rede am Mittwoch hatte Klingbeil dann eine zentrale Botschaft: Die Menschen in Deutschland müssten mehr arbeiten – aber das solle sich auch lohnen. Dass er für seine Ideen Gegenwind ernten werde, das kündigte er direkt mit an: Jeder Vorschlag, etwas zu ändern, führe hierzulande reflexartig zu einem Aufschrei. „Deutschland ist mittlerweile ein blockiertes Land“, konstatierte er.

„Zu oft finden wir Ausreden, nichts zu tun oder Unbequemes nicht zu machen.“ Wenn es dem Land besser gehen solle, dann sei jetzt Mut gefragt. Seine Reformagenda präsentiere der Finanzminister bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin.

„Wir können nicht jede Krise und jedes Problem einfach mit noch mehr Geld beantworten“, sagte Klingbeil. Strukturelle Veränderungen seien unverzichtbar, auch auf dem Arbeitsmarkt: „Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.“ Das bedeute zum Beispiel mehr Voll- statt Teilzeitarbeit.

Ehegattensplitting abschaffen?

Dafür will Klingbeil das Ehegattensplitting in seiner jetzigen Form für zukünftige Ehen abschaffen – das könne für die Besetzung zehntausender Vollzeitstellen sorgen, meinte er. Auch die Idee, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der Krankenversicherung abzuschaffen, findet er gut. Außerdem müsse sich Mehrarbeit auch bei Empfängern von Sozialleistungen lohnen: Die Transferentzugsraten gehörten reformiert, sagte Klingbeil am Mittwoch.

Im Juni soll eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission Reformvorschläge für die Rente machen. Klingbeil griff dem voraus: Frühes Ausscheiden aus dem Job zu fördern, das gehe nicht mehr. Stattdessen unterstütze er den Vorschlag, sich bei der Rente an den Beitragsjahren zu orientieren. Heißt übersetzt: Wer erst mit Ende 20 in den Job startet, der soll später in Rente gehen als jemand, der mit 17 schon arbeitet.

Verhandlungen mit der Union

Mit einer Reform der Einkommensteuer sollten 95 Prozent der Beschäftigten entlastet werden, sagte Klingbeil. „Und zwar merklich, mit einigen hundert Euro im Jahr.“ Details nannte er nicht – wohl auch, um sich vor den Verhandlungen mit CDU und CSU nicht zu sehr festzulegen. Klar sagte er allerdings: Im Gegenzug müssten hohe Einkommen und hohe Vermögen „einen Beitrag leisten“, und die Erbschaftsteuer müsse reformiert werden.

Einige von Klingbeils Vorschlägen könnten tatsächlich auf erheblichen Gegenwind stoßen und für Diskussionen sorgen. Unter dem Strich dürfte seine „Agenda Klingbeil“ auch innerhalb der eigenen Partei Wellen schlagen.