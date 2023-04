Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die spanischen Behörden haben auf Mallorca, in Barcelona und an der katalanischen Goldküste drei Superjachten russischer Oligarchen beschlagnahmt. Was nicht so einfach war, wie es klingt.

Spaniens Premier Pedro Sánchez kündigte an, dass die Regierung mit Härte gegen Russlands Repräsentanten, die erhebliche Reichtümer am Mittelmeer angehäuft haben, vorgehen werde.