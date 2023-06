Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Deutschland gibt es keine Corona-Impfpflicht. Was also kann der neue Bundesgesundheitsminister tun, um Millionen vom Impfen zu überzeugen?

Man muss kein Mitleid mit ihm haben, er wird den Job ja freiwillig übernehmen. Aber er wird auch nicht zu beneiden sein, der noch zu ernennende neue Bundesgesundheitsminister. Denn er wird sich wie sein