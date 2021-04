Der Gesundheitsminister dankt im Bundestag demonstrativ den Pflegekräften, die sich impfen lassen. Das Vertrauen in den Impfstoff sei „das höchste Gut“ in der Pandemie. Das Tempo der Impfungen werde beschleunigt, verspricht Spahn.

In seiner Regierungserklärung sprach Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von der „größten Impfkampagne der Geschichte“. Obwohl es anfangs an vielen Stellen „geruckelt“ habe, könnten an den Impfstationen die Systeme jetzt hochgefahren werden. Es komme allerdings vor allem auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung an.

Den Pflegekräften, die sich impfen lassen würden, sprach Spahn demonstrativ seinen Dank aus. Er ging allerdings nicht auf die Debatte um eine Impfpflicht für Pflegekräfte ein, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ausgelöst hatte. Spahn sagte lediglich, nur wenn sich die meisten Menschen impfen ließen, „werden wir das Virus wirklich besiegen“.

Fehlende Produktionskapazitäten

Indirekt antwortete Spahn auf die Vorwürfe der SPD-regierten Länder, die bezweifelt hatten, dass der Gesundheitsminister alle Möglichkeiten für die rasche Beschaffung von Impfstoffen ausgenutzt habe. So räumte der Minister zwar ein, dass manches schneller hätte gehen können. Doch sei es immer klar gewesen, dass es zu Beginn an Impfstoff mangeln werde. Grund für die Knappheit sind nach Spahns Worten jedoch fehlende Produktionskapazitäten, nicht fehlende Verträge. Der „europäische Weg“ der Beschaffung des Impfstoffes sei der richtige gewesen, betonte der Gesundheitsminister. „Kein Land, keine Partei kann alleine dieses Virus besiegen, es geht nur gemeinsam.“

In einer Jahrhundertpandemie nicht eigenmächtig zu handeln, liege in deutschem Interesse. Deutschland sei von offenen Grenzen und freiem Güterverkehr abhängig, deshalb sei es ein Gebot der „ökonomischen Vernunft“, wenn nicht in einer einzelnen Nation, sondern in ganz Europa gleichzeitig geimpft werden könne. „Während in anderen Ländern der Nationalismus wächst, rückt Europa zusammen“, sagte Spahn. Er versprach, dass sich im Sommer in Deutschland jeder werde impfen lassen können.

Berlins Bürgermeister widerspricht

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), bezweifelte in der Aussprache Spahns Prognose. Da jeweils zwei Impfdosen nötig seien, bedeute das für Berlin, dass jeden Tag rund 28.000 Menschen geimpft werden müssten, so Müller. „Aber diese 28.000 sind jetzt unsere Wochenlieferung und nicht die Tageslieferung.“ Die Bundesländer seien auf die Organisation der Impfungen vorbereitet. Ein Einladungssystem und die Terminvergabe könnten aber erst funktionieren, wenn es verlässliche Informationen über die Impfstofflieferungen gebe, sagte der SPD-Politiker. Leitartikel Seite 2