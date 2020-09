In einem Monat soll es ein neues Konzept für den Kampf gegen die Pandemie geben. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt in Aussicht, dass die Quarantänezeiten verkürzt werden. In Bayern wurden Testergebnisse wieder verzögert mitgeteilt.

Bundesgesundheitsminister Spahn berichtete am Freitag, dass sich die EU-Gesundheitsminister darauf verständigt hätten, dass für Reiserückkehrer aus Risikogebieten europaweit eine generelle Quarantäne von mindestens zehn Tagen gelten solle. Diesen Ansatz wolle er auch für die deutsche Debatte aufgreifen und in die Erarbeitung eines angepassten Konzepts für das Vorgehen im Herbst und Winter einfließen lassen. Er könne sich gut vorstellen, dass eine zehntägige Quarantäne für Reiserückkehrer dazu gehören werde. Derzeit gelten in Deutschland 14 Tage Quarantäne. Das aktualisierte Konzept mit einem Rahmen für Quarantäne und Tests soll bis Anfang Oktober kommen. Diskutiert werde noch die Möglichkeit, bei einem negativen Testergebnis die Quarantäne auf fünf Tage zu senken, sagte Spahn weiter.

Kürzere Quarantäne für Infizierte?

Die Grünen-Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche sprach sich dafür aus, generell die Quarantänezeit von Corona-Verdachtsfällen zu verkürzen „und diese mit einem negativen Test abzuschließen“. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält auch eine kürzere Quarantäne für Infizierte für möglich. Der Zeitung „Welt“ sagte er, es sei bekannt, dass die allermeisten Menschen fünf Tage nach Beginn der Symptome nicht mehr ansteckend seien, auch wenn der Corona-Test noch ein positives Ergebnis ausweise. „Wenn wir die Quarantänezeit auf fünf Tage begrenzten, wäre die gesellschaftliche Akzeptanz für die Maßnahme deutlich höher“, sagte Lauterbach. Die Menschen könnten schneller an den Arbeitsplatz und in die Schulen zurückkehren.

Die Bundesregierung reagierte zurückhaltend auf die Diskussion. Ihr Sprecher Steffen Seibert verwies darauf, dass für die Regierung die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für eine Quarantäne von 14 Tagen gelten. Wenn es wegen neuer Erkenntnisse neue Empfehlungen gebe, würden diese auch vom RKI ausgehen.

Testpanne in Bayern

Unterdessen wurde bekannt, dass in Bayern erneut viele Menschen verspätet die Ergebnisse ihrer Corona-Tests bekamen. Betroffen seien 10.000 Menschen, die zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden waren, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Sie bekamen nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis. Grund sei ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog gewesen, der an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen die Tests durchführt. Der Sprecher ging davon aus, dass im Laufe des Freitags alle in dem Zeitraum getesteten Menschen ihr Ergebnis erhalten würden.